Τραμπ: Tο Ιράν βρίκεται πολύ κοντά στην απόκτηση πυρηνικού όπλου

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε σήμερα την εκτίμηση της διευθύντριας της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (DNI) Τάλσι Γκάμπαρντ ότι το Ιράν δεν αναπτύσσει πυρηνικά όπλα, αντικρούοντας δημοσίως την επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών του για πρώτη φορά από την έναρξη της δεύτερης θητείας του στον Λευκό Οίκο.

Απορρίπτοντας την κρίση της Γκάμπαρντ, ο πρόεδρος Τραμπ φάνηκε να υιοθετεί την αιτιολόγηση του Μπενιαμίν Νετανιάχου για τα αεροπορικά πλήγματα που εξαπέλυσε το Ισραήλ εναντίον στρατιωτικών και πυρηνικών εγκαταστάσεων στο Ιράν, αφού ο ισραηλινός πρωθυπουργός υποστήριξε πως η Τεχεράνη είναι στα πρόθυρα απόκτησης πυρηνικού όπλου.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο προεδρικό αεροσκάφος (Air Force One) κατά την επιστροφή του στην Ουάσινγκτον από τη σύνοδο κορυφής της G7 στον Καναδά, ο Τραμπ ρωτήθηκε πόσο κοντά θεωρεί πως βρίσκεται το Ιράν στην απόκτηση πυρηνικού όπλου. «Πολύ κοντά», απάντησε.

Όταν του επισημάνθηκε πως η Γκάμπαρντ κατέθεσε ενώπιον του Κογκρέσου τον Μάρτιο ότι η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών εξακολουθεί να πιστεύει πως η Τεχεράνη δεν επιδιώκει την ανάπτυξη πυρηνικής κεφαλής, ο Τραμπ επέμεινε: «Δεν με ενδιαφέρει τι είπε. Νομίζω ότι (οι Ιρανοί) είναι πολύ κοντά στην απόκτησή της».

Οι δηλώσεις Τραμπ ξύπνησαν μνήμες από τις συγκρούσεις του με τις αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών κατά τη διάρκεια της προηγούμενης προεδρικής του θητείας, συμπεριλαμβανομένης εκείνης που είχαν πυροδοτήσει οι εκτιμήσεις ότι η Ρωσία επιχείρησε να επηρεάσει τις εκλογές του 2016 προς όφελός του.

Η Γκάμπαρντ κατέθεσε επίσης ενώπιον του Κογκρέσου των ΗΠΑ ότι οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών δεν θεωρούν πως ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, ο αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, είχε διατάξει την επανέναρξη του προγράμματος ανάπτυξης πυρηνικών όπλων – το οποίο η Ουάσινγκτον και ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) έκριναν ότι τερματίστηκε το 2003.

Το Ιράν έχει κατ’ επανάληψη αρνηθεί πως επιδιώκει την ανάπτυξη πυρηνικών όπλων, διαβεβαιώνοντας πως το πρόγραμμα εμπλουτισμού ουρανίου αφορά αποκλειστικά μη στρατιωτικούς σκοπούς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

