Απόπειρα δολοφονίας του Τραμπ: Η Σαουδική Αραβία «καταδικάζει»

Το υπουργείο Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας καταδίκασε χθες Κυριακή την απόπειρα δολοφονίας του πρώην προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια προεκλογικής συγκέντρωσης στην Πενσιλβάνια προχθές.

«Το βασίλειο εκφράζει την καταδίκη και την καταγγελία του για την απόπειρα κατά της ζωής του πρώην προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ», ανέφερε στο δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησε.

Εξέφρασε επίσης την «απόλυτη αλληλεγγύη του» στις ΗΠΑ, «στον πρώην πρόεδρο και στην οικογένειά του», ενώ διαβεβαίωσε πως απορρίπτει «τη βία σε όλες τις μορφές της».

Ακόμη, το ΥΠΕΞ στο Ριάντ ανέφερε πως απευθύνει τα «συλλυπητήριά του στην οικογένεια του αποβιώσαντος και στον φίλο αμερικανικό λαό», προσθέτοντας πως «εύχεται ταχεία ανάρρωση σε αυτούς που τραυματίστηκαν».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

