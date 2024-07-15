Επτά νέοι πνίγηκαν όταν έπεσαν σε ποταμό εν μέσω καταιγίδας στην πόλη Κοατσακοάλκος, στην πολιτεία Βερακρούς, στο ανατολικό Μεξικό, ανακοίνωσαν χθες Κυριακή πηγές προσκείμενες στις πολιτειακές αρχές.

Τα θύματα, φοιτήτριες και φοιτητές, μεταξύ 21 και 23 ετών, γιόρταζαν το τέλος της σχολικής χρονιάς και την έναρξη των διακοπών του καλοκαιριού το Σάββατο το βράδυ σε οίκημα πλάι στον ποταμό.

Πηγές προσκείμενες στη δημοτική αστυνομία και στην πολιτική προστασία εξήγησαν στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι οι νέοι έπεσαν στον ποταμό Καλσάδας-Κοατσακοάλκος στην προσπάθειά τους να βγάλουν πλεούμενο ρυμουλκώντας το με αυτοκίνητο.

Καθώς μαινόταν καταιγίδα τη στιγμή του εγχειρήματος, τα ορμητικά νερά του ποταμού παρέσυραν το αυτοκίνητο στο οποίο βρίσκονταν.

«Πρόκειται για πέντε νέες γυναίκες και δυο νέους (...) γνωρίζονταν όλοι και βρίσκονταν σε ιδιωτική κατοικία όταν συνέβη το δυστύχημα κατά το οποίο έχασαν τη ζωή τους», δήλωσε η πηγή στην πολιτική προστασία.

Η ένταση της καταιγίδας δυσκόλεψε τις προσπάθειες διάσωσης ή απλά ανάσυρσης των πτωμάτων των νέων, διαπίστωσε δημοσιογράφος του AFP επιτόπου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

