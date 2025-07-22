Οι Χούθι ανέλαβαν την ευθύνη για επίθεση με πύραυλο που είχε στόχο το αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν του Ισραήλ

Οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης, οι οποίοι υποστηρίζονται από το Ιράν, εξαπέλυσαν σήμερα επίθεση που είχε στόχο το διεθνές αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν κοντά στο Τελ Αβίβ, στο Ισραήλ, όπου ο στρατός είχε ανακοινώσει νωρίτερα ότι αναχαίτισε πύραυλο που εκτοξεύτηκε από την Υεμένη.

Οι δυνάμεις των ανταρτών Χούθι, οι οποίοι ελέγχουν μεγάλα τμήματα εδάφους στην Υεμένη, διεξήγαγαν επιχείρηση κατά του αεροδρομίου Μπεν Γκουριόν "με τη βοήθεια υπερηχητικού βαλλιστικού πυραύλου", δηλώνει ο στρατιωτικός εκπρόσωπός τους Γιάχια Σάρι σε ανακοίνωση που εξέδωσε.

Νωρίτερα οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις είχαν ανακοινώσει ότι αναχαίτισαν πύραυλο που εκτοξεύτηκε νωρίς σήμερα το πρωί από την Υεμένη μετά την ενεργοποίηση σειρήνων προειδοποίησης για αεροπορική επίθεση σε πολλές περιοχές της χώρας.

Η εκτόξευση του πυραύλου από την Υεμένη έπεται ισραηλινής στρατιωτικής επίθεσης χθες, Δευτέρα, σε στόχους των ανταρτών Χούθι στο λιμάνι Χοντέιντα της Υεμένης. Πρόκειται για την πιο πρόσφατη επίθεση των ισραηλινών δυνάμεων σε στόχους των υποστηριζόμενων από το Ιράν ανταρτών Χούθι της Υεμένης, οι οποίοι πλήττουν πλοία που πλέουν προς το Ισραήλ και εξαπολύουν πυραύλους κατά της χώρας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

