Λίγες εβδομάδες μετά από την επίσκεψη αμερικανικής αντιπροσωπείας στην Καμπούλ, οι Ταλιμπάν ανακοίνωσαν σήμερα ότι απελευθέρωσαν τον Αμίρ Αμίρι, έναν Αμερικανό υπήκοο που κρατείτο στο Αφγανιστάν από τον Δεκέμβριο του 2024,

Ο ειδικός απεσταλμένος του προέδρου Τραμπ για υποθέσεις ομήρων Άνταμ Μπόλερ είχε μεταβεί στην Καμπούλ για διαπραγματεύσεις για ανταλλαγές κρατουμένων.

Αυτή η απόφαση θα πρέπει να καταδεικνύει ότι «λύσεις μπορούν να βρεθούν μέσω διπλωματικών οδών», τόνισε το υπουργείο Εξωτερικών των Ταλιμπάν με ανάρτηση στο X, επιβεβαιώνοντας ότι ο κρατούμενος παραδόθηκε σε εκπρόσωπο του Αμερικανού πρόεδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Οι Ταλιμπάν ευχαρίστησαν το Κατάρ για τον ρόλο του ως μεσολαβητή στις διαπραγματεύσεις για την απελευθέρωση του Αμίρι.

Ο Αμίρ Αμίρι,ο οποίος κρατούνταν στο Αφγανιστάν βρίσκεται καθ' οδόν προς τη Ντόχα σήμερα το βράδυ, δήλωσε μη κατονομαζόμενος αξιωματούχος στο Reuters.

