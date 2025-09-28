Μολδαβία: Το κυβερνών φιλοευρωπαϊκό κόμμα PES προηγείται με 44% στο 70% των καταμετρημένων ψήφων

Η φιλοευρωπαϊκή κυβερνητική παράταξη της Μολδαβίας, Κόμμα Δράσης και Αλληλεγγύης (PAS), προηγείται στις βουλευτικές εκλογές με 44%, έναντι 28% για το φιλορωσικό Πατριωτικό Μπλοκ, σύμφωνα με την Κεντρική Εκλογική Επιτροπή, με το 70% των ψήφων να έχει καταμετρηθεί.

Οι Μολδαβοί προσήλθαν στις κάλπες την Κυριακή σε μια κρίσιμη εκλογική αναμέτρηση που θα κρίνει αν η χώρα θα παραμείνει στον δρόμο της ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εν μέσω ανησυχιών για ρωσική παρέμβαση.

Το Κόμμα Δράσης και Αλληλεγγύης (PAS) φιλοδοξεί να ανανεώσει την κοινοβουλευτική του πλειοψηφία, κατέχει 61 από τις 101 έδρες από το 2021, και έχει δεσμευθεί να οδηγήσει τη Μολδαβία στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια.

Ωστόσο, αξιωματούχοι προειδοποιούν ότι το φιλορωσικό Πατριωτικό Εκλογικό Μπλοκ (BEP) αλλά και το αντιπολιτευόμενο μπλοκ Alternativa ενδέχεται να ωφεληθούν από μια εκστρατεία παραπληροφόρησης και εξαγοράς ψήφων που, όπως καταγγέλλεται, οργανώνεται από τη Μόσχα.

Τα πρώτα αποτελέσματα προέρχονται κυρίως από μικρές πόλεις και χωριά, ενώ τα ψηφοδέλτια από τα μεγάλα αστικά κέντρα και τα εκλογικά τμήματα του εξωτερικού θα καταμετρηθούν αργότερα. Στις 9:30 μ.μ. (τοπική ώρα) η Κεντρική Εκλογική Επιτροπή ξεκίνησε την ανακοίνωση των πρώτων επίσημων αποτελεσμάτων, τα οποία θα ανανεώνονται στη διάρκεια της νύχτας. Οι ψήφοι από τις μεγάλες πόλεις και τη διασπορά αναμένονται γύρω στις 11 μ.μ. τοπική ώρα.

Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι το PAS θα παραμείνει το μεγαλύτερο κόμμα, αλλά μπορεί να χάσει την απόλυτη πλειοψηφία, με το Πατριωτικό Μπλοκ να ακολουθεί σε μικρή απόσταση. Σε ένα τέτοιο σενάριο, τα μικρότερα κόμματα θα μπορούσαν να διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο.

Το μπλοκ Alternative, με επικεφαλής τον δήμαρχο του Κισινάου Ίον Τσεμπάν και τον περσινό διεκδικητή της προεδρίας Αλεξάντρου Στοιανόγκλο, επιχειρεί να προσελκύσει απογοητευμένους κεντρώους ψηφοφόρους. Αν και εμφανίζεται ως φιλοευρωπαϊκό, επικριτές το χαρακτηρίζουν «Δούρειο Ίππο» της Μόσχας, που στόχο έχει να αποδυναμώσει το PAS διατηρώντας την επιρροή του Κρεμλίνου.

Στη Μολδαβία, η εξουσία μοιράζεται ανάμεσα στον άμεσα εκλεγμένο πρόεδρο και έναν πρωθυπουργό που διορίζεται από το κοινοβούλιο. Ο πρόεδρος καθορίζει την εξωτερική πολιτική και την ασφάλεια, ενώ ο πρωθυπουργός και το υπουργικό συμβούλιο διαχειρίζονται την καθημερινή διακυβέρνηση.

Αν το PAS υποστεί βαριά ήττα, η Σάντου ίσως αναγκαστεί να μοιραστεί την εξουσία με τον Ντοντόν, ο οποίος θα μπορούσε να αναλάβει την πρωθυπουργία. Ο Ντοντόν έχει τεθεί σε κατ’ οίκον περιορισμό για κατηγορίες περί διαφθοράς.

Η Σάντου, πρώην στέλεχος της Παγκόσμιας Τράπεζας που εκλέχθηκε το 2020, έχει στηρίξει την προεδρία της σε μια φιλοευρωπαϊκή πορεία. Η κυβέρνησή της οργάνωσε το δημοψήφισμα του περασμένου Οκτωβρίου, στο οποίο οι Μολδαβοί ψήφισαν οριακά υπέρ της κατοχύρωσης της ένταξης στην ΕΕ ως συνταγματικού στόχου. Την ίδια ημέρα, η Σάντου επανεξελέγη για νέα τετραετή θητεία.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.