Το Κατάρ ανακοινώνει το τέλος κύκλου συνομιλιών της κυβέρνησης της Κολομβίας με ισχυρό καρτέλ

Το Κατάρ ανακοίνωσε χθες Πέμπτη την ολοκλήρωση κύκλου συνομιλιών ανάμεσα στην κολομβιανή κυβέρνηση και τη μεγαλύτερη εκτός νόμου ένοπλη οργάνωση της χώρας της Λατινικής Αμερικής, του καρτέλ Clan del Golfo, προσθέτοντας πως προγραμματίζεται νέος.

Ο σοσιαλδημοκράτης κολομβιανός πρόεδρος Γουστάβο Πέτρο, άλλοτε αντάρτης ο ίδιος, που ανέλαβε πρωτοβουλίες για τη διεξαγωγή συνομιλιών με όλες τις ένοπλες οργανώσεις της χώρας, με την ελπίδα να γίνει πραγματικότητα η «απόλυτη ειρήνη» που ευαγγελιζόταν, ανακοίνωσε στις αρχές Αυγούστου την επανέναρξη του διαλόγου που αρχικά είχε ξεκινήσει το 2023 με αντιπροσώπους της Clan del Golfo, επίσης γνωστής με την ονομασία «στρατός γαϊτανιστών της Κολομβίας» (Ejército Gaitanista de Colombia, EGC).

Τα μέρη ξανάρχισαν τον διάλογο στο Κατάρ, με σκοπό να υπάρξει αφοπλισμός και διάλυση της ένοπλης οργάνωσης.

Σε ανακοίνωσή του, το υπουργείο Εξωτερικών του εμιράτου διευκρίνισε ότι ο κύκλος των συνομιλιών διεξήχθη από τη 14η ως τη 18η Σεπτεμβρίου, κατόπιν αιτήματος που υπέβαλε η Μπογοτά, με σκοπό «να ευνοηθεί η συμφιλίωση και να εξευρεθούν διαρκείς λύσεις στις χρόνιες προκλήσεις που εγείρονται από τις ένοπλες οργανώσεις».

Οι συνομιλίες αφορούσαν «τον αφοπλισμό και την εδραίωση της ειρήνης», πρόσθεσε η Ντόχα, συμπληρώνοντας πως «τα δυο μέρη συμφώνησαν να διεξαχθεί επόμενος γύρος συνομιλιών» στην πρωτεύουσα του Κατάρ «σε μεταγενέστερη ημερομηνία», χωρίς να ξεκαθαρίσει πότε.

Η Clan del Golfo, οργάνωση που γεννήθηκε στις στάχτες πρώην παραστρατιωτικών οργανώσεων της άκρας δεξιάς οι οποίες διαλύθηκαν τα χρόνια του 2000, μετρά σήμερα πάνω από 7.500 μέλη, σύμφωνα με τις κολομβιανές υπηρεσίες πληροφοριών.

Είναι ο μεγαλύτερος εξαγωγέας κοκαΐνης στον πλανήτη και αποτελεί μείζονα πρόκληση ως προς την ασφάλεια για την πρώτη κυβέρνηση της αριστεράς στην ιστορία της Κολομβίας. Χρηματοδοτείται επίσης κάνοντας εκβιάσεις και εκμεταλλευόμενη παράνομα μεταλλεία, ιδίως χρυσού.

Επιμένει πως πρέπει να αντιμετωπίζεται ως πολιτική οργάνωση, όχι καρτέλ του εγκλήματος, κι απαιτεί διακριτική μεταχείριση από τη δικαιοσύνη, παρόμοια με εκείνη που επιφυλάχθηκε σε μέλη οργανώσεων ανταρτών της άκρας αριστεράς –του Στρατού Εθνικής Απελευθέρωσης (ELN) και των Επαναστατικών Ενόπλων Δυνάμεων της Κολομβίας (FARC), που υπέγραψαν συμφωνία ειρήνης το 2016–, καθώς και τάγματα ακροδεξιών παραστρατιωτικών, στο παρελθόν.

