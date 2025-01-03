Στη δικαιοσύνη η Nippon Steel κατά της απόφασης Μπάιντεν που απαγόρευσε την εξαγορά της US Steel

Ο ιαπωνικός κολοσσός Nippon Steel αποφάσισε να προσφύγει στα δικαστήρια εναντίον της αμερικανικής κυβέρνησης, αμφισβητώντας την απόφαση του προέδρου των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν να μπλοκάρει την εξαγορά της αμερικανικής χαλυβουργίας US Steel, ανέφερε η οικονομική εφημερίδα Nikkei.

Στην κοινή ανακοίνωσή τους, η Nippon Steel και η US Steel καταγγέλλουν ότι η απαγόρευση της εξαγοράς, έτσι όπως έγινε, συνιστά «σαφή παραβίαση της δέουσας διαδικασίας», όπως ορίζεται από τον νόμο.

«Είμαστε κατάπληκτοι από την απόφαση του προέδρου Μπάιντεν, που αντικατοπτρίζει μια σαφή παραβίαση της δίκαιης εφαρμογής του νόμου. Αντί να εφαρμόσει (τη διαδικασία), την χειραγώγησε για να προωθήσει την πολιτική ατζέντα του» ισχυρίζονται οι εταιρείες στην ανακοίνωσή τους.

Ο Αμερικανός πρόεδρος «δεν παρουσίασε καμία αξιόπιστη απόδειξη» ότι διατρέχει κίνδυνο η εθνική ασφάλεια, πρόσθεσαν.

Η μετοχή της US Steel, που κατέγραφε μεγάλη πτώση με το άνοιγμα του Χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης, παραμένει στο «κόκκινο». Γύρω στις 18.30 (ώρα Ελλάδας) υποχωρούσε κατά 6,72%, στα 30,41 δολάρια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

