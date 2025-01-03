Ο Ίλον Μασκ, διευθύνων σύμβουλος της Tesla, βοηθά προσωπικά τους ερευνητές της έκρηξης του Cybertruck την Πρωτοχρονιά έξω από το Trump International Hotel στο Λας Βέγκας, τονίζοντας τόσο το θησαυροφυλάκιο πληροφοριών που έχει η εταιρεία για τους πελάτες της όσο και την ικανότητα του Musk να έχει πρόσβαση και να τις μοιράζεται κατά την κρίση του.

Ο Μασκ έστειλε μια ομάδα στο Λας Βέγκας για να βοηθήσει τους ερευνητές να εξάγουν δεδομένα και βίντεο από τα απανθρακωμένα υπολείμματα του αυτοκινήτου την Πέμπτη και παρείχε πλάνα από τους σταθμούς φόρτισης της Tesla που εντόπισαν τον ύποπτο καθώς οδηγούσε από το Κολοράντο στο Λας Βέγκας, δήλωσαν αξιωματούχοι. Ο σερίφης του Λας Βέγκας, Κέβιν ΜακΜάχιλ, χειροκρότησε τον Μασκ για τη βοήθειά του και είπε ότι το Cybertruck περιέχει έναν «τεράστιο αριθμό καμερών» που μπορεί να βοηθήσουν τους αξιωματούχους να συγκεντρώσουν τις τελευταίες στιγμές του υπόπτου πριν από την έκρηξη.

«Οι σατανικοί ηλίθιοι διάλεξαν το λάθος όχημα για τρομοκρατική επίθεση», δημοσίευσε ο Μασκ την Τετάρτη στο X, τον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης που κατέχει. Η έκρηξη ερευνάται από την Κοινή Ομάδα Τρομοκρατίας του FBI. Αξιωματούχοι δήλωσαν ότι ο ύποπτος - που πιστεύεται ότι είναι ο Μάθιου Λίβελσμπεργκερ, ένας εν ενεργεία στρατιώτης του αμερικανικού στρατού - πιθανότατα αυτοκτόνησε πριν το Cybertruck γεμάτο με γκαζάκια και πυροτεχνήματα εκραγεί το πρωί της Τετάρτης.

Ενώ οι αρχές μπορούν να καλέσουν εταιρείες που έχουν σημαντικές πληροφορίες για μια έρευνα, η δημόσια εμπλοκή του Μασκ στην υπόθεση υψηλού προφίλ - και οι συχνές ενημερώσεις και τα σχόλιά του για την υπόθεση στους περισσότερους από 200 εκατομμύρια ακολούθους του στο X - είναι ασυνήθιστη για έναν διευθύνοντα σύμβουλο μιας μεγάλης εταιρείας. Δικηγόροι με ενεργές αγωγές κατά της Tesla έκαναν μια αντίθεση μεταξύ της προθυμίας του Μασκ να βοηθήσει σε αυτή την υπόθεση και της πολύ πιο απρόθυμης στάσης της Tesla στην κοινοποίηση του πλήρους πεδίου των δεδομένων της όταν φέρεται ότι ο σχεδιασμός ή η τεχνολογία του οχήματός της συνέβαλαν σε πυρκαγιά ή σύγκρουση.

Ο Brett Schreiber, δικηγόρος προσωπικών τραυματισμών και αθέμιτου θανάτου που εκκρεμεί πολλές υποθέσεις εναντίον της Tesla που σχετίζονται με την τεχνολογία και τον σχεδιασμό της, είπε ότι ο Μασκ έκανε το σωστό βοηθώντας πρόθυμα τις αρχές στην έρευνα του Λας Βέγκας. Αλλά, είπε ο Schreiber, έχει βρεθεί επανειλημμένα σε μάχες ανακάλυψης με την εταιρεία για να αποκτήσει το πλήρες εύρος των πληροφοριών που έχει για οχήματα που εμπλέκονται στις υποθέσεις του.

«Τα οχήματα της Tesla μπορεί συχνά να είναι ο καλύτερος αυτόπτης μάρτυρας σε μια σύγκρουση ή ένα έγκλημα», είπε. «Το ερώτημα είναι αν η Tesla θα μοιραστεί ελεύθερα αυτές τις πληροφορίες με τις αρχές επιβολής του νόμου ανεξάρτητα από το αν εμπλέκει ή απαλλάσσει την Tesla από την ευθύνη».

Ο Don Slavik, δικηγόρος για ελαττώματα αυτοκινήτων που έχει, επίσης, πολλές αγωγές κατά της Tesla, είπε ότι μπορεί να χρειαστούν μήνες για να λάβει έστω και μερικές πληροφορίες από την εταιρεία - παρά το γεγονός ότι συλλέγει δεδομένα για τις κινήσεις των οχημάτων της «μέχρι το χιλιοστό του δευτερολέπτου», είπε.

«Η προσπάθεια λήψης δεδομένων από την Tesla είναι πολύ δύσκολη, δεν θέλουν να μοιραστούν πληροφορίες», είπε. «Και όταν τις μοιράζονται, μοιράζονται μόνο αυτές που θέλουν να μοιραστούν».

Η Tesla και ο Musk δεν απάντησαν στα αιτήματα για σχολιασμό.

Δεν είναι σαφές εάν ο Μασκ προσφέρθηκε εθελοντικά να βοηθήσει στην έρευνα του Λας Βέγκας ή αν του ζητήθηκε από τις αρχές επιβολής του νόμου. Ο δισεκατομμυριούχος έχει αναδειχθεί σε σημαντική προσωπικότητα στην επερχόμενη κυβέρνηση, καθώς ο ίδιος και ο εκλεγμένος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχουν αναπτύξει μια στενή και εξαιρετικά δημόσια σχέση. Ο Μασκ ξόδεψε τουλάχιστον 277 εκατομμύρια δολάρια πέρυσι για να υποστηρίξει τον Τραμπ και άλλους Ρεπουμπλικάνους υποψηφίους και έχει επιλεγεί ως επικεφαλής μιας επιτροπής για την αποτελεσματικότητα της κυβέρνησης. Την Τετάρτη, ο Μασκ ανέβασε επανειλημμένα για το περιστατικό του Λας Βέγκας και είπε ότι «όλη η ανώτερη ομάδα της Tesla ερευνά αυτό το θέμα αυτή τη στιγμή».

Πολλές μαζεμένες συμπτώσεις

Ο Μακ Μάχιλ επεσήμανε μια συρροή παραγόντων στην υπόθεση που έχουν προκαλέσει συναγερμό. «Είναι ένα φορτηγό Tesla και γνωρίζουμε ότι ο Έλον Μασκ συνεργάζεται με τον εκλεγμένο Πρόεδρο Τραμπ και είναι ο Πύργος Τραμπ, επομένως υπάρχουν προφανώς πράγματα που πρέπει να ανησυχούμε εκεί και είναι πράγματα που συνεχίζουμε να εξετάζουμε», είπε την Τετάρτη.

Οι αρχές έλαβαν αναφορά στις 8:40 π.μ. ότι ένα Cybertruck έφτασε στις γυάλινες πόρτες εισόδου του ξενοδοχείου Trump, άρχισε να καπνίζει και εξερράγη λίγα δευτερόλεπτα αργότερα. Το βίντεο που κοινοποιήθηκε σε συνέντευξη Τύπου την Τετάρτη δείχνει το Cybertruck να πυροδοτείται ξαφνικά σε μια τεράστια έκρηξη με λάμψεις πυροτεχνημάτων. Από την έκρηξη σκοτώθηκε ο οδηγός, ο οποίος ήταν το μόνο άτομο μέσα στο όχημα, ενώ άλλα επτά άτομα τραυματίστηκαν ελαφρά, είπε ο Μακ Μάχιλ.

Ώρες μετά την έκρηξη, ο Μασκ ανάρτησε στο X ότι η εταιρεία «τώρα επιβεβαίωσε ότι η έκρηξη προκλήθηκε από πολύ μεγάλα πυροτεχνήματα ή/και μια βόμβα που μεταφέρθηκε στο κρεβάτι του νοικιασμένου Cybertruck και δεν σχετίζεται με το ίδιο το όχημα». Η ανάρτησή του ήρθε περισσότερο από μία ώρα πριν το αστυνομικό τμήμα του Λας Βέγκας ειδοποιήσει επίσημα το κοινό για αυτή την εξέλιξη.

Οι φωτογραφίες που κοινοποιήθηκαν από τις αρχές επιβολής του νόμου την Τετάρτη δείχνουν το απανθρακωμένο ασημένιο φορτηγό έξω από τον πύργο με τα υπολείμματα πολλών μεγάλων πυροτεχνημάτων και δοχεία αερίου συσκευασμένα σε αυτό που φαινόταν να είναι το πορτμπαγκάζ. Το εξωτερικό του οχήματος παρέμεινε σε μεγάλο βαθμό άθικτο. Ο McMahill είπε ότι το γεγονός ότι η έκρηξη σημειώθηκε σε Cybertruck «περιόρισε πραγματικά τη ζημιά που σημειώθηκε» στο ξενοδοχείο, αν και οι ειδικοί που μίλησαν στην Washington Post είπαν ότι η εκπληκτική έλλειψη ζημιών θα μπορούσε επίσης να είναι συνάρτηση των φαινομενικά χαμηλής ποιότητας εκρηκτικών που χρησιμοποιούνται στο περιστατικό. Οι γυάλινες πόρτες προς τον πύργο γλίτωσαν, παρόλο που ήταν μόλις λίγα μέτρα μακριά από την είσοδο.

Οι ερευνητές δεν έχουν καθορίσει το κίνητρο της έκρηξης και εξακολουθούν να ερευνούν πιθανές διασυνδέσεις με την επίθεση νωρίτερα την Τετάρτη στη Νέα Ορλεάνη, όπου ένας άνδρας οδήγησε σκόπιμα ένα φορτηγό σε ένα πλήθος πρωτοχρονιάτικων γλεντζέδων στην οδό Bourbon στη Νέα Ορλεάνη, σκοτώνοντας 14 ανθρώπους και τραυματίζοντας δεκάδες άλλους. Οι αξιωματούχοι δεν έχουν αναγνωρίσει επίσημα την ταυτότητα του οδηγού του Λας Βέγκας, καθώς ο Μακ Μάχιλ είπε ότι το πτώμα «κάηκε αγνώριστα». Ο σερίφης είπε ότι υπάρχουν αυξανόμενα στοιχεία, ωστόσο, ότι ο οδηγός ήταν ο Livelsberger του Κολοράντο Σπρινγκς.

Ο Μακ Μάχιλ είπε ότι η τεχνολογία ήταν πολύ χρήσιμη σε αυτήν την έρευνα και ο Μασκ έδωσε στις αρχές «αρκετές πρόσθετες πληροφορίες» σχετικά με το πώς το όχημα κλειδώθηκε αργότερα λόγω της δύναμης της έκρηξης. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Tesla έστειλε επίσης «απευθείας» βίντεο στις αρχές επιβολής του νόμου από σταθμούς φόρτισης της Tesla σε όλη τη χώρα, είπε ο McMahill, το οποίο βοήθησε τις αρχές να εντοπίσουν το ταξίδι του φορτηγού από το Κολοράντο στο Λας Βέγκας.

Οι αρχές αναζητούν επίσης οποιονδήποτε μπορεί να ήταν στους σταθμούς φόρτισης την ίδια στιγμή, είπε ο McMahill, «επειδή τα οχήματά τους θα είχαν επίσης κάμερες που θα είχαν μαγνητοσκοπήσει οποιονδήποτε μέσα και γύρω τους». Οι σταθμοί φόρτισης της Tesla μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο από οχήματα της εταιρείας και άλλα EV με κατάλληλους προσαρμογείς.

Η Tesla είναι σε μοναδική θέση να βοηθήσει σε τέτοιες έρευνες, δεδομένου του όγκου των πλάνα που συλλέγουν τα οχήματά της και του δικτύου των σταθμών φόρτισης που καταγράφουν τις ακριβείς στιγμές που ένα όχημα σταματά για τροφοδοσία. Πολλά αυτοκίνητα έχουν πρόσβαση σε ορισμένα δεδομένα τοποθεσίας και βίντεο κάμερας, εάν είναι εξοπλισμένα με συστήματα υποβοήθησης στάθμευσης και πλοήγησης. Αλλά η σουίτα καμερών της Tesla, οι ενσωματωμένοι υπολογιστές και το δίκτυο φόρτισής της παρέχουν υψηλότερο επίπεδο πολυπλοκότητας δεδομένων.

«Είναι δύσκολο για μένα να φανταστώ ένα στέλεχος της Volkswagen να μπορεί απλώς να αντλήσει όλα τα δεδομένα - όχι μόνο από το εσωτερικό αυτών των οχημάτων, αλλά από κάθε βενζινάδικο στο οποίο κάποιος επρόκειτο να σταματήσει στη διαδρομή», είπε ο Albert Fox Cahn. ιδρυτής και εκτελεστικός διευθυντής του Surveillance Technology Oversight Project.

Τα πάντα συνδεδεμένα οχήματα της Tesla μπορούν να αναφέρουν δεδομένα στην εταιρεία σε πραγματικό χρόνο, μια δυνατότητα που οδήγησε την εταιρεία σε ζεστό νερό με ομοσπονδιακούς ερευνητές ασφαλείας στο παρελθόν, όταν προσπάθησε να δημιουργήσει μια αφήγηση για γεγονότα πριν οι ερευνητές ασφάλειας ολοκληρώσουν την εργασία τους . Επειδή πολλά από τα δεδομένα της Tesla είναι ιδιόκτητα, οι ερευνητές βασίζονται στην εταιρεία για την ερμηνεία ορισμένων εσωτερικών δεδομένων.

Η εταιρεία μπορεί να σταματήσει να λαμβάνει δεδομένα μόλις ένα όχημα απενεργοποιηθεί, ταξιδέψει εκτός μιας συνδεδεμένης περιοχής ή υποστεί σοβαρή ζημιά. Η εταιρεία δεν υποχρεούται συνήθως να αποκαλύψει όλα τα ιδιόκτητα εσωτερικά της δεδομένα, αν και οι ομοσπονδιακές ρυθμιστικές αρχές απαιτούν την αναφορά ορισμένων ατυχημάτων που αφορούν οχήματα με ενεργοποιημένα χαρακτηριστικά υποβοήθησης οδηγού. Η εταιρεία λέει επίσης ότι τα δεδομένα οχημάτων μπορούν να ληφθούν από τις αρχές επιβολής του νόμου σε ορισμένες περιπτώσεις, και στο παρελθόν έχει συνεργαστεί με τις ομοσπονδιακές αρχές σε εκτεταμένες έρευνες ατυχημάτων που οδήγησαν σε δημόσιο έλεγχο και ανακλήσεις.

Οι εταιρείες αυτόνομων οχημάτων συχνά λένε ότι παρέχουν πληροφορίες χρήστη εάν απαιτείται από το νόμο, αλλά αφήνουν στον εαυτό τους μεγάλη διακριτικότητα, δήλωσε ο Matthew Wansley, καθηγητής στη Νομική Σχολή Cardozo που εστιάζει στη διασταύρωση νόμου και τεχνολογίας. Αυτή η διαδικασία λήψης αποφάσεων μπορεί να είναι διαφορετική σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, όπου μια απειλή για τη δημόσια ασφάλεια μειώνει την πιθανότητα δημόσιας αντίδρασης γύρω από μια παραβίαση της ιδιωτικής ζωής, είπε.

«Από τη μία πλευρά, κάθε επιχείρηση θέλει να έχει μια καλή σχέση με τις τοπικές αρχές επιβολής του νόμου», είπε. «Αλλά από την άλλη πλευρά, δεν θέλετε οι καταναλωτές να πιστεύουν ότι απλώς θα μοιράζεστε τα δεδομένα τους χωρίς κλήτευση».

Πηγή: The Washington Post

