Η Αίγυπτος ανακοίνωσε χθες, Τρίτη, ότι μετέθεσε για τις 4 Μαρτίου τη διεξαγωγή της έκτακτης συνόδου κορυφής του Αραβικού Συνδέσμου για τη Λωρίδα της Γάζας, που επρόκειτο να πραγματοποιηθεί στο Κάιρο την ερχόμενη εβδομάδα, όπως ανέφερε δήλωση του υπουργείου Εξωτερικών.

Η νέα ημερομηνία ορίστηκε σε συντονισμό με το Μπαχρέιν, που ασκεί την εκ περιτροπής προεδρία του Αραβικού Συνδέσμου, καθώς και με άλλες χώρες της περιοχής και στο πλαίσιο των "υλικοτεχνικών προετοιμασιών" της συνόδου κορυφής, διευκρίνισε το υπουργείο.

Η σύνοδος κορυφής συνεκλήθη ως απάντηση στην πρόταση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να θέσει υπό αμερικανικό έλεγχο τη ρημαγμένη από τον πόλεμο Λωρίδα της Γάζας και να μεταφερθεί ο πληθυσμός της προς την Αίγυπτο και την Ιορδανία.

Την Παρασκευή, η Σαουδική Αραβία αναμένεται να υποδεχθεί τους ηγέτες της Αιγύπτου, της Ιορδανίας, του Κατάρ και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων σε μια σύνοδο προκειμένου να παρουσιάσουν τη δική τους πρόταση για την ανοικοδόμηση της Γάζας, διασφαλίζοντας πως οι Παλαιστίνιοι θα παραμείνουν στα εδάφη τους.

Το σχέδιο του Τραμπ προκάλεσε κατακραυγή στον αραβικό κόσμο και διεθνώς.

Πηγή: skai.gr

