Επτά άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια επίθεσης ενόπλων στη μέση του δρόμου στη Γουαγιακίλ (νοτιοδυτικά) στον Ισημερινό, θέατρο βίαιων συγκρούσεων μεταξύ αντίπαλων συμμοριών για τον έλεγχο της διακίνησης ναρκωτικών, που είχαν συνολικά 14 θύματα το σαββατοκύριακο, ανακοίνωσε χθες Δευτέρα η αστυνομία του Ισημερινού.

Ένοπλοι κινούμενοι με μοτοσικλέτες σκότωσαν προχθές Κυριακή το βράδυ 7 ανθρώπους, ανάμεσά τους ανήλικο, που ήταν συγκεντρωμένοι μπροστά σε κατάστημα λιανικής.

Βίντεο που μεταφορτώθηκαν σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης και μεταδόθηκαν από τα ΜΜΕ εικονίζουν πτώματα στον δρόμο.

Σύμφωνα με τον Σαντιάγο Τούστον, επικεφαλής της αστυνομίας στην περιοχή Πασκουάλες, όπου διαπράχθηκαν οι δολοφονίες, τα θύματα ανήκαν σε «διάφορες εγκληματικές οργανώσεις» κι αυτό ενδέχεται να οδηγήσει σε «αντίποινα».

Το σαββατοκύριακο διαπράχθηκαν 14 δολοφονίες στη Γουαγιακίλ, πόλη σχεδόν τριών εκατομμυρίων κατοίκων, το λιμάνι της οποίας έχει στρατηγική σημασία στην εξαγωγή κοκαΐνης προς τις αγορές των ΗΠΑ και της Ευρώπης, διευκρίνισε ο αξιωματικός της αστυνομίας. Από την αρχή της χρονιάς, έχουν δολοφονηθεί 50 άνθρωποι μόνο στον τομέα Πασκουάλες.

Την Παρασκευή, σμήναρχος της Πολεμικής Αεροπορίας, που εμπλεκόταν σε επιχειρήσεις εναντίον συμμοριών που διακινούν ναρκωτικά, δολοφονήθηκε κοντά στη φυλακή της Γουαγιακίλ. Σύμφωνα με την κυβέρνηση του προέδρου Ντανιέλ Νομπόα, η δολοφονία του δείχνει «την κατάσταση πολέμου» στην οποία κατ’ αυτήν «είναι βυθισμένος ο Ισημερινός».

Η Γουαγιακίλ είναι η πρωτεύουσα της επαρχίας Γουάγιας, μιας από τις επτά (από τις 24 συνολικά) όπου επιβλήθηκε ξανά κατάσταση εκτάκτου ανάγκης τον περασμένο μήνα για την ανάσχεση της βίας.

Ο λεγόμενος πόλεμος κατά των ναρκωτικών επέτρεψε να μειωθεί ο δείκτης των ανθρωποκτονιών στις 38 ανά 100.000 κατοίκους μετά το τραγικό ρεκόρ των 47/100.000 το 2023, κατά την κυβέρνηση. Βρισκόταν στις 6 ανά 100 το 2018.

Ο νεαρός πρόεδρος Νομπόα, υποψήφιος για την επανεκλογή του στον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών που θα διεξαχθεί στα μέσα Απριλίου, κήρυξε πέρυσι τη χώρα σε κατάσταση «εσωτερικής ένοπλης σύρραξης», χαρακτηρίζοντας κάπου είκοσι συμμορίες κακοποιών «τρομοκρατικές» οργανώσεις σε «εμπόλεμη» κατάσταση με το κράτος κι αναπτύσσοντας μόνιμα τον στρατό στους δρόμους.

Ο Ισημερινός βρίσκεται ανάμεσα στην Κολομβία και το Περού, τις δυο χώρες με τη μεγαλύτερη παραγωγή κοκαΐνης στον κόσμο. Το 2024, οι αρχές του Ισημερινού προχώρησαν σε κατασχέσεις συνολικά 294 τόνων ναρκωτικών, κυρίως κοκαΐνης, έναντι 221 τόνων το 2023.

