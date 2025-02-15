Αντισμήναρχος της Πολεμικής Αεροπορίας του Ισημερινού δολοφονήθηκε χθες Παρασκευή από ένοπλους που του είχαν στήσει ενέδρα κοντά στην πόλη Γουαγιακίλ (νοτιοδυτικά), με τις υποψίες των αρχών να στρέφονται σε συμμορία διακίνησης ναρκωτικών.

Οι δράστες πλησίασαν το αυτοκίνητό του υψηλόβαθμου αξιωματικού και πυροβόλησαν «τουλάχιστον 20 φορές», δήλωσε ο επικεφαλής ο αστυνομικός διευθυντής Σαντιάγο Τουστόν. Κατάφεραν να διαφύγουν και οι αρχές έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψή τους.

Ο αντισμήναρχος Πορφίριο Σεδένιο ήταν διοικητής των ειδικών δυνάμεων της Πολεμικής Αεροπορίας του Ισημερινού. Είχε αναχωρήσει από τη Γουαγιακίλ με προορισμό τη Μάντα, η οποία απέχει περίπου 200 χιλιόμετρα, προκειμένου να παραστεί σε στρατιωτική τελετή. Οι δύο πόλεις-λιμάνια στις ακτές του Ειρηνικού είναι μεταξύ εκείνων που έχουν πληγεί περισσότερο από τη βία συμμοριών που διακινούν ναρκωτικά.

Άλλοτε όαση ειρήνης στη Λατινική Αμερική, ο Ισημερινός – που συνορεύει με την Κολομβία και το Περού, τις δύο χώρες με την μεγαλύτερη παραγωγή κοκαΐνης παγκοσμίως – έχει μετατραπεί τα τελευταία χρόνια σε κόμβο διακίνησης ναρκωτικών προς την αμερικανική και την ευρωπαϊκή αγορά.

Παρά τον «πόλεμο» που κήρυξε ο πρόεδρος Ντανιέλ Νομπόα στα καρτέλ ναρκωτικών, η δράση των συμμοριών έχει εκτοξεύσει τη βία σε πρωτόγνωρα επίπεδα. Το 2023 ο δείκτης των ανθρωποκτονιών ανήλθε σε 47 ανά 100.000 κατοίκους, ξεπερνώντας κάθε προηγούμενο ρεκόρ.

