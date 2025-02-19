Πάνω από ένα εκατομμύριο άνθρωποι, ανάμεσά τους 800.000 εσωτερικά εκτοπισμένοι και 280.000 πρόσφυγες, έχουν επιστρέψει στα σπίτια τους στη Συρία μετά την πτώση του Μπασάρ αλ Άσαντ, ανακοίνωσε ο ΟΗΕ.

«Μετά την πτώση του καθεστώτος στη Συρία, υπολογίζουμε ότι 280.000 Σύροι πρόσφυγες και περισσότεροι από 800.000 εσωτερικά εκτοπισμένοι έχουν επιστρέψει στις εστίες τους», έγραψε ο Ύπατος Αρμοστής των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες Φίλιπο Γκράντι στην πλατφόρμα X.

Ωστόσο οι πρώτες προσπάθειες για να βοηθηθεί η Συρία να ορθοποδήσει "πρέπει να είναι πιο τολμηρές και ταχύτερες, αλλιώς οι άνθρωποι θα φύγουν ξανά: είναι πλέον επείγον!", πρόσθεσε.

Στα τέλη Ιανουαρίου, ήδη ο Γκράντι είχε καλέσει τη διεθνή κοινότητα να υποστηρίξει την ανοικοδόμηση στη Συρία για να διευκολύνει την επιστροφή των εκατομμυρίων προσφύγων και εκτοπισμένων στις εστίες τους.

«Άρετε τις κυρώσεις, ενθαρρύνετε την ανοικοδόμηση. Πρέπει να το πράξουμε τώρα, στην αρχή της μετάβασης, χάνουμε χρόνο», δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου στην Άγκυρα, μετά την επιστροφή του από τη Συρία και τον Λίβανο και πριν την άφιξή του στην Ιορδανία.

Ένας συνασπισμός ανταρτών με επικεφαλής τη ριζοσπαστική ισλαμιστική οργάνωση Χάγιατ Ταχρίρ αλ Σαμ (HTS) ανέτρεψε τον Μπασάρ αλ Άσαντ στις 8 Δεκεμβρίου και πήρε την εξουσία στη Δαμασκό.

Στις 13 Φεβρουαρίου, περίπου 20 αραβικές και δυτικές χώρες δεσμεύτηκαν στο Παρίσι να εργαστούν για να βοηθήσουν στην ανοικοδόμηση της Συρίας και να προστατεύσουν την εύθραυστη μετάβαση απέναντι στις προκλήσεις ασφάλειας και στις ξένες παρεμβάσεις.

Η χώρα έχει ρημάξει έπειτα από 14 χρόνια πολέμου, ο οποίος άφησε πίσω του περισσότερους από 500.000 νεκρούς και 10 και πλέον εκατομμύρια Σύρους πρόσφυγες και εκτοπισμένους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

