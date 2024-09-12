Άναυδοι έμειναν οι υποστηρικτές του Τζο Μπάιντεν όταν τον είδαν να ποζάρει φορώντας ένα καπέλο με το σύνθημα «Trump 2024» και να χαμογελά. Η φωτογραφία κοινοποιήθηκε από τον λογαριασμό Trump War Room στο X με τη λεζάντα: «Ευχαριστώ για την υποστήριξη, Τζο».

Τα σχόλια άρχισαν να πέφτουν βροχή κάτω από τη φωτογραφία με μερικούς από τους χρήστες του Χ να σχολιάζουν:

“Κοιμισμένε Τζο καλώς ήρθες στο τρένο του Trump!!!!” έγραψε ένας ενώ ένας άλλος πρόσθεσε: «Επιτέλους επιβιβαστήκαμε!». Ένας άλλος χαρακτήρισε τη χρήση του καπέλου από τον Μπάιντεν ως «το πιο έξυπνο πράγμα που έχει κάνει σε ολόκληρη την πολιτική του καριέρα».

Ο εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου Άντριου Μπέιτς έσπευσε αργότερα να επιβεβαιώσει ότι η φωτογραφία είναι πραγματική, λέγοντας ότι ο Αμερικανός πρόεδρος φόρεσε το καπέλο για να τονίσει την ανάγκη για «διακομματική ενότητα». Επίσης, ο κ. Μπέιτς δήλωσε ότι ο Τζο Μπάιντεν επισκέφθηκε τον πυροσβεστικό σταθμό του Σάνκσβιλ στην Πενσυλβάνια όπου και παρευρέθηκε σε μια εκδήλωση μνήμης για την 11η Σεπτεμβρίου.

Άπιστοι Θωμαδες ορίστε το βίντεο.

Ούτε κατά λάθος έγινε, ούτε δεν κατάλαβε. Του κάρφωσαν μαχαίρι στην πλάτη και ανταποδίδει. Μια ημέρα μετά την τηλεμαχία, μέσα στην PA pic.twitter.com/JYXTJAnsFh — Apostolos Pistolas (@appistol) September 12, 2024

«Ως χειρονομία, έδωσε ένα καπέλο σε έναν υποστηρικτή του Τραμπ, ο οποίος στη συνέχεια είπε ότι στο ίδιο πνεύμα, ο Μπαίντεν θα πρέπει να φορέσει το καπέλο του Τραμπ. Το φόρεσε για λίγο» είπε ο εκπρόσωπος Τύπου θέλοντας να βάλει τα πράγματα στη θέση τους.

#Biden is #MAGA now!!!… First Responders handed him a Trump hat today and he smiled and put it on… Welcome aboard the Trump Train Joe… 😂👇🏻 pic.twitter.com/PEv4F6wx0k — RockBottom 🇺🇸 (@RockBottom_17) September 11, 2024

