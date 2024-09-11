Οι υποψήφιοι για την προεδρία των ΗΠΑ Κάμαλα Χάρις και Ντόναλντ Τραμπ, συνοδευόμενοι από τον απερχόμενο πρόεδρο Τζο Μπάιντεν, έκαναν σήμερα μια σπάνια –και εύθραυστη– επίδειξη ενότητας στη Νέα Υόρκη, μετέχοντας από κοινού στην τελετή για τα 23 χρόνια από τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001.

Σε αυτήν την ιστορική εκλογική μάχη για τον Λευκό Οίκο, όπου μέσα σε λίγες εβδομάδες ο Ντόναλντ Τραμπ γλίτωσε από απόπειρα δολοφονίας, ο Τζο Μπάιντεν πέταξε λευκή πετσέτα και η Κάμαλα Χάρις πήρε τη σκυτάλη, η αντιπρόεδρος μπορεί τώρα να υπολογίζει και στη στήριξη της δημοφιλέστατης ποπ σταρ Τέιλορ Σουίφτ. Αυτή η στήριξη δεν άρεσε καθόλου στον Ρεπουμπλικάνο δισεκατομμυριούχο που προέβλεψε ότι η τραγουδίστρια «πιθανότατα θα πληρώσει το τίμημα στην αγορά» της μουσικής.

Σε μια απροσδόκητη εξέλιξη, ο Τραμπ και η Χάρις συναντήθηκαν σήμερα στο Μανχάταν, για την τελετή στη μνήμη των θυμάτων της 11ης Σεπτεμβρίου. Όπως και στη χθεσινοβραδινή τηλεμαχία τους στη Φιλαδέλφεια, αντάλλαξαν χειραψία –με τον Τραμπ να κάνει μια γκριμάτσα που παρέπεμπε σε χαμόγελο– υπό το βλέμμα του προέδρου Μπάιντεν.

Στην ανακοίνωσή του ο απερχόμενος πρόεδρος υπογράμμισε ότι «πριν από 23 χρόνια οι τρομοκράτες πίστευαν ότι μπορούν να μας λυγίσουν και να μας γονατίσουν. Έκαναν λάθος και πάντα θα κάνουν λάθος. Ακόμη και στις πιο σκοτεινές ώρες, είδαμε φως, αντιμετωπίσαμε τον φόβο, συναθροιστήκαμε». Ο Μπάιντεν εξήρε επίσης τις αξίες των ΗΠΑ, την «ελευθερία, τη δημοκρατία και την ενότητα».

Όπως είθισται, στην τελετή διαβάστηκαν τα ονόματα των 2.977 ανθρώπων που σκοτώθηκαν όταν αεροσκάφη, τα οποία είχαν καταληφθεί από μέλη της Αλ Κάιντα, έπεσαν στους δίδυμους πύργους του Παγκόσμιου Κέντρου Εμπορίου, στο Πεντάγωνο και σε έναν αγρό στην Πενσιλβάνια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.