Οι ρωσικές δυνάμεις ανέλαβαν τον έλεγχο δύο οικισμών στην ανατολική περιοχή του Ντόνετσκ, ανακοίνωσε την Παρασκευή το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

Έκθεση του υπουργείου ανέφερε ότι οι ρωσικές δυνάμεις κατέλαβαν το χωριό Zelene Pole που βρίσκεται ανάμεσα στο Pokrovsk, το επίκεντρο των ρωσικών επιθέσεων στην περιοχή, και τη Velyuka Novosilka, έναν οικισμό που ο ρωσικός στρατός είπε ότι κατέλαβε στα τέλη του περασμένου μήνα.

Επίσης, σύμφωνα με το πρακτορείο TASS, καταλήφθηκε το χωριό Dachne, δυτικά της πόλης Kurakhove, το οποίο ο ρωσικός στρατός είπε ότι κατέλαβε επίσης τον περασμένο μήνα. Η πόλη είχε υποβληθεί σε περιοχή σφοδρών μαχών επί εβδομάδες.

Το Γενικό Επιτελείο του στρατού της Ουκρανίας, σε βραδινό ρεπορτάζ, ανέφερε ότι και τα δύο χωριά ήταν μεταξύ των 11 οικισμών που είχαν δεχθεί ρωσική επίθεση στον τομέα του Ποκρόβσκ. Αλλά δεν έκανε καμία αναφορά ότι τέθηκαν υπό ρωσικό έλεγχο.

Το στρατιωτικό blog DeepState της Ουκρανίας, το οποίο παρακολουθεί θέσεις πρώτης γραμμής με βάση αναφορές ανοιχτού κώδικα, ανέφερε αυτή την εβδομάδα ότι οι ρωσικές δυνάμεις είχαν προχωρήσει κοντά στο Zelene Pole και στο Dachne.

Οι ρωσικές δυνάμεις απέτυχαν στην αρχική τους προσπάθεια να προχωρήσουν στο Κίεβο, την ουκρανική πρωτεύουσα, μετά την εισβολή του Φεβρουαρίου του 2022 και έκτοτε επικεντρώθηκαν στην κατάληψη του Ντονμπάς, που αποτελείται από τις ανατολικές περιοχές του Ντόνετσκ και του Λουχάνσκ.

Σημειώνουν σταθερή πρόοδο σε όλη την περιοχή του Ντόνετσκ εδώ και μήνες, καταλαμβάνοντας μια μεγάλη σειρά από χωριά.

Ωστόσο, ο Πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντιμίρ Ζελένσκι εξήρε την Πέμπτη την «επιτυχία» ενός συντάγματος που εδρεύει κοντά στο Pokrovsk, χωρίς να προσδιορίσει πού έλαβε χώρα η επιχείρηση.

