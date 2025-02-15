Πλημμύρες και κατολισθήσεις σημειώθηκαν χθες Παρασκευή σε περιοχές του Λος Άντζελες που επλήγησαν από καταστροφικές πυρκαγιές τον περασμένο μήνα, μετά την ισχυρή καταιγίδα που σάρωσε την περιοχή τα προηγούμενα 24ωρα.

Στην ευρύτερη περιοχή δεν είχαν εκδηλωθεί σημαντικές βροχοπτώσεις εδώ και οκτώ μήνες. Η καταιγίδα, η οποία χαρακτηρίστηκε ως η ισχυρότερη του φετινού χειμώνα, προκάλεσε εκτεταμένες πλημμύρες και κατολισθήσεις λάσπης στις κοινότητες Πασίφικ Πάλισεϊντς και Αλταντίνα.

Καταιγίδα, την Πέμπτη, 13 Φεβρουαρίου 2025, στη γειτονιά Pacific Palisades του Λος Άντζελες

Η κυκλοφορία σε τμήμα του αυτοκινητοδρόμου που εκτείνεται κατά μήκος της ακτογραμμής της Καλιφόρνιας (Pacific Coast Highway) διακόπηκε εξαιτίας κατολισθήσεων. Χείμαρρος λάσπης παρέσυρε στη θάλασσα ένα όχημα της πυροσβεστικής υπηρεσίας του Λος Άντζελες και ο οδηγός του τραυματίστηκε ελαφρά.

Στους λόφους του Χόλιγουντ, όπου βρίσκονται πολυτελείς κατοικίες αστέρων του κινηματογράφου, αποκλείστηκε επίσης ένας από τους κεντρικούς δρόμους.

Πολλά αυτοκίνητα υπέστησαν ζημιές από φερτά υλικά που κατέκλυσαν δρόμους στην κοινότητα Αλταντίνα, η οποία είχε πληγεί σκληρά από τις πυρκαγιές του Ιανουαρίου.

Οι τοπικές αρχές είχαν προσπαθήσει τις προηγούμενες εβδομάδες να περιορίσουν τη διάβρωση του εδάφους με τσιμεντένια φράγματα και άλλα οχυρωματικά έργα.

Πηγή: skai.gr

