Ντονέτσκ: Εντολή εκκένωσης περιοχών για τις οικογένειες με παιδιά - Οι ρωσικές δυνάμεις προωθούνται

Οι ουκρανικές αρχές ανακοίνωσαν σήμερα νέες υποχρεωτικές εκκενώσεις περιοχών στην ανατολική περιφέρεια του Ντονέτσκ ζητώντας από τις οικογένειες με παιδιά να απομακρυνθούν, καθώς οι ρωσικές δυνάμεις δεν σταματούν την προώθησή τους.

Η ανακοίνωση αυτή εκδίδεται μετά την παρόμοια απόφαση που έλαβαν χθες, Πέμπτη, οι αρχές της περιφέρειας του Χαρκόβου στη βορειοανατολική Ουκρανία, δείχνοντας τη δραματική κατάσταση του ουκρανικού στρατού ο οποίος χάνει έδαφος καθημερινά, έπειτα από τρία χρόνια ρωσικής εισβολής.

«Αποφασίσαμε να αρχίσουμε την υποχρεωτική απομάκρυνση των οικογενειών με παιδιά» από 25 μικρές τοποθεσίες που βρίσκονται κοντά στην πόλη Ποκρόβσκ, κύριο στόχο του ρωσικού στρατού σε αυτή την περιοχή, και περιμετρικά του χωριού Κομάρ, νοτιότερα», δήλωσε ο κυβερνήτης της περιφέρειας Ντονέτσκ στο Telegram.

Συνολικά, 110 παιδιά συνεχίζουν να ζουν στον τομέα αυτό, διευκρίνισε ο κυβερνήτης Βαντίμ Φιλάσκιν.

«Σήμερα, καθώς ο εχθρός κλιμάκωσε τον βομβαρδισμό της περιφέρειας Ντονέτσκ, και οι άνθρωποι υποφέρουν και πεθαίνουν καθημερινά, ζητώ από τους γονείς να λάβουν υπόψη τους πολύ υπεύθυνα την (εντολή) εκκένωσης», εξήγησε ο κυβερνήτης σε ανακοίνωση.

«Τα παιδιά πρέπει να ζουν με ειρήνη και ηρεμία και όχι να κρύβονται από τους βομβαρδισμούς», πρόσθεσε.

Οι ρωσικές δυνάμεις, καλύτερα εξοπλισμένες και πολύ περισσότερες αριθμητικά σε σχέση με τις ουκρανικές, προωθούνται τον τελευταίο ένα και πλέον χρόνο στον ανατολικό μέτωπο, και η προώθησή τους έχει επιταχυνθεί σημαντικά από το περασμένο φθινόπωρο.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.