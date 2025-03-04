Ο Ισραηλινός υπουργός Οικονομικών Μπεζαλέλ Σμότριτς, υποστηρικτής της προσάρτησης της Δυτικής Όχθης, ανακοίνωσε σήμερα ότι αναχώρησε για μια «επίσκεψη αστραπή» στις Ηνωμένες Πολιτείες, με σκοπό «την ενίσχυση της οικονομικής συνεργασίας μεταξύ του Ισραήλ και των Ηνωμένων Πολιτειών (...) και η εμβάθυνση της στρατηγικής συμμαχίας μεταξύ των δύο χωρών μας», όπως έγραψε ο Σμότριτς στο Χ

«Αναχώρησα απόψε για μια σύντομη επίσκεψη στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου θα συναντηθώ με κυβερνητικούς αξιωματούχους, συμπεριλαμβανομένου του υπουργού Οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ Μπέσεντ», ανακοίνωσε ο Σμότριτς, την ώρα που ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ πιθανόν να κάνει επίσημες ανακοινώσεις τις επόμενες ημέρες για το ζήτημα της προσάρτησης ολόκληρης ή μέρους της Δυτικής Όχθης, παλαιστινιακού εδάφους υπό ισραηλινή κατοχή από το 1967, από το Ισραήλ.

«Επιπλέον, στις συναντήσεις μου, θα τονίσω την αποφασιστική θέση του Ισραήλ στον αγώνα κατά της τρομοκρατίας και την ανάγκη για ξεκάθαρη αμερικανική υποστήριξη για τη συνέχιση των δραστηριοτήτων ασφαλείας μας στον πόλεμο» έγραψε.

המראתי הלילה לביקור בזק בארצות הברית, שם אפגש עם גורמי ממשל, ובראשם מזכיר האוצר האמריקאי, סקוט בסנט.



מטרת הביקור היא לחזק את שיתוף הפעולה הכלכלי בין ישראל לארצות הברית, לקדם יוזמות כלכליות משותפות, ולהעמיק את הברית האסטרטגית בין המדינות.



בנוסף, אדגיש בפגישותיי את עמדתה הנחושה… pic.twitter.com/vcZ5HGbL2v — בצלאל סמוטריץ' (@bezalelsm) March 4, 2025

Παράλληλα, η ανακοίνωση αυτής της επίσκεψης έρχεται την ώρα που στο Κάιρο πραγματοποιείται σήμερα έκτακτη σύνοδος κορυφής του Αραβικού Συνδέσμου με σκοπό να συζητηθεί μια αντιπρόταση στο σχέδιο που παρουσίασε στις 4 Φεβρουαρίου ο Τραμπ για την ανάληψη του ελέγχου της Λωρίδας της Γάζας από τις Ηνωμένες Πολιτείες ώστε να γίνει «Ριβιέρα της Μέσης Ανατολής».

Ερωτηθείς κατά την παρουσίαση του σχεδίου αν υποστηρίζει την αρχή της ισραηλινής προσάρτησης της Δυτικής Όχθης, ο Τραμπ απάντησε ότι πιθανότατα θα κάνει «ανακοίνωση» για το θέμα εντός τεσσάρων εβδομάδων.

Το 2024, το Διεθνές Δικαστήριο (ICJ), το ανώτατο νομικό όργανο του ΟΗΕ, έκρινε με συμβουλευτική γνωμοδότησή του ότι η συνεχιζόμενη παρουσία του Ισραήλ στη Δυτική Όχθη είναι «παράνομη».

Η συνέχιση του ισραηλινού εποικισμού σε αυτό το έδαφος καταδικάζεται τακτικά ως παράνομη βάσει του διεθνούς δικαίου από τα Ηνωμένα Έθνη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

