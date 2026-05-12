Οι πέντε όροι που έθεσε το Ιράν στις ΗΠΑ για τη συνέχιση των ειρηνευτικών συνομιλιών

Το Ιράν έθεσε πέντε προϋποθέσεις για τη συνέχιση των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες περιλαμβάνουν την άρση των αμερικανικών κυρώσεων κατά της Τεχεράνης και την καταβολή αποζημιώσεων για τις ζημιές του πολέμου, μετέδωσε την Τρίτη το ημιεπίσημο ιρανικό πρακτορείο Fars News Agency.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, στις προϋποθέσεις περιλαμβάνονται επίσης «ο τερματισμός του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, ιδιαίτερα στον Λίβανο», η αποδέσμευση των παγωμένων ιρανικών κεφαλαίων και η «αναγνώριση της ιρανικής κυριαρχίας στο Στενό του Ορμούζ».

Η Τεχεράνη φέρεται ακόμη να ενημέρωσε τους Πακιστανούς διαμεσολαβητές ότι ο ναυτικός αποκλεισμός των ΗΠΑ, ο οποίος παρέμεινε σε ισχύ ακόμη και μετά την εκεχειρία, ενίσχυσε την πεποίθηση του Ιράν ότι οι συνομιλίες με την Ουάσιγκτον είναι «αναξιόπιστες».

Το δημοσίευμα αναφέρει επίσης ότι οι πέντε προϋποθέσεις του Ιράν διατυπώθηκαν ως απάντηση σε πρόταση 14 σημείων της Ουάσιγκτον, την οποία η Τεχεράνη θεώρησε «μονομερή» και «σχεδιασμένη να εξυπηρετεί τα συμφέροντα της Ουάσιγκτον».



Πηγή: skai.gr

