Τραμπ: Δεν υπάρχει συμφωνία με τον Πούτιν να κρατήσει η Ρωσία όλο το Ντονμπάς

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) διέψευσε την Τρίτη ότι συμφώνησε με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν πως μια ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ Μόσχας και Κιέβου θα προέβλεπε την παραχώρηση ολόκληρου του Ντονμπάς στη Ρωσία.

Ειδικότερα, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία βρίσκεται πολύ κοντά στο τέλος του και ότι πιστεύει πως θα υπάρξει συμφωνία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας.

«Πιστεύω πραγματικά ότι το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία είναι πολύ κοντά», είπε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους, καθώς αναχωρούσε από τον Λευκό Οίκο για ταξίδι στην Κίνα.

Οι δηλώσεις του Τραμπ ήταν σε ευθυγράμμιση με αντίστοιχα σχόλια του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν το Σάββατο κατά την παρέλαση της 9ης Μαΐου για την Ημέρα της Νίκης.

Ο Ρώσος πρόεδρος αναφέρθηκε και σε μία πιθανή συνάντηση με τον Ουκρανό ομόλογό του, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, λέγοντας κατηγορηματικά ότι η συνάντηση θα γίνει μόνο αν έχει επιτευχθεί συμφωνία.

Πηγή: skai.gr

