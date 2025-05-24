Οι «παππούδες ληστές» της Κιμ Καρντάσιαν καταδικάστηκαν σε ποινές κάθειρξης αλλά δεν θα οδηγηθούν στη φυλακή

Το Κακουργιοδικείο του Παρισιού καταδίκασε τους «παππούδες ληστές» της Κιμ Καρντάσιαν σε ποινές έως και οκτώ ετών κάθειρξης.



Η βαρύτερη ποινή (οκτώ χρόνια, τα πέντε με αναστολή) επιβλήθηκε στον «εγκέφαλο» της ληστείας Αομάρ Αΐτ Κεντάς, ο οποίος ωστόσο δεν πρόκειται να οδηγηθεί στη φυλακή.

Το δικαστήριο αποφάσισε τη συγχώνευση της ποινής με μια προηγούμενη καταδίκη του Κεντάς σε πενταετή φυλάκιση, κάτι που σημαίνει ότι δεν θα επιστρέψει στο κελί του, όπως και κανείς από τους συνεργούς του. Οι ποινές που τους επιβλήθηκαν ήταν μικρότερες από αυτές που είχε ζητήσει ο εισαγγελέας.

Δύο άνδρες, που κατηγορούνταν ότι παρείχαν στους υπόλοιπους «πολύτιμες πληροφορίες» για το πρόγραμμα της βασίλισσας του τηλεριάλιτι, αθωώθηκαν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

