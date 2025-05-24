Γερμανική οικονομία: Αναμείνατε στο ακουστικό σας

Ανάμεικτα σημάδια για τη γερμανική οικονομία: οι «πέντε σοφοί» διόρθωσαν προς τα κάτω τις εκτιμήσεις τους, ενώ ο δείκτης επιχειρηματικού κλίματος συνεχίζει να ανεβαίνει. Η νέα κυβέρνηση καλείται να δράσει.Η Γερμανία αποτελεί τη μοναδική χώρα στην ΕΕ που παρουσιάζει οικονομική ύφεση εδώ και δύο χρόνια. Το 2024 έκλεισαν τόσες επιχειρήσεις όσες το 2011, κατά τη διάρκεια της μεγάλης οικονομικής κρίσης. Πολλοί βιομηχανικοί κλάδοι αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα εξαιτίας του υψηλού κόστους ενέργειας, της έλλειψης εργατικού δυναμικού και της γραφειοκρατίας.

Όλα αυτά καθιστούν επιτακτική ανάγκη τη λήψη μέτρων από τη νέα κυβέρνηση για την αναζωογόνηση της εγχώριας οικονομίας. Για να συμβεί αυτό όμως, χρειάζεται χρόνος – τον οποίο η Γερμανία μάλλον δεν έχει.

Απαισιοδοξία από τους «πέντε σοφούς»

«Μέσα στα επόμενα δύο χρόνια η γερμανική οικονομία θα καθοριστεί πρωτίστως από δύο παράγοντες: την πολιτική δασμών των ΗΠΑ και το οικονομικό πακέτο που συμφώνησε προσφάτως η νέα γερμανική κυβέρνηση […] Για τη Γερμανία αναμένουμε πως φέτος η ανάπτυξη θα διαμορφωθεί στο 0,0% και ο πληθωρισμός στο 2,1%». Αυτά δήλωσε η πρόεδρος του Γερμανικού Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων, Μόνικα Σνίτσερ.

Παράλληλα, οι ειδικοί του Γερμανικού Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων δεν είναι καθόλου βέβαιοι πως μεσο- και μακροπρόθεσμα θα καταφέρει η Γερμανία να επιστρέψει οριστικά σε τροχιά οικονομικής ανάπτυξης.

Τα τελευταία χρόνια η γερμανική οικονομία χάνει διαρκώς το μεγαλύτερο μέρος των ανταγωνιστικών της δυνατοτήτων – εξαιτίας της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, των εγχώριων διαρθρωτικών προβλημάτων, αλλά και της αλλαγής ρότας στην εμπορική πολιτική από τις ΗΠΑ με την επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο. Όπως εξήγησε ακόμη η Σνίτσερ, η πολιτική δασμών του Τραμπ εντείνει την ανασφάλεια και θέτει σε κίνδυνο την οικονομική ανάπτυξη σε παγκόσμιο επίπεδο.

Ωστόσο, το οικονομικό πακέτο 500 δισεκατομμυρίων ευρώ για επενδύσεις στις υποδομές που συμφώνησε η νέα γερμανική κυβέρνηση μπορεί να βελτιώσει τα πράγματα. Η Σνίτσερ δήλωσε σχετικά: «Το οικονομικό πακέτο προσφέρει ευκαιρίες για εκσυγχρονισμό των υποδομών στη Γερμανία και επιστροφή σε τροχιά μεγαλύτερης οικονομικής ανάπτυξης. Ως εκ τούτου για τον επόμενο χρόνο αναμένουμε ανάπτυξη της τάξεως του 1,0% και τον πληθωρισμό στο 2,0%».

Μεταρρυθμίσεις σε φορολογία και αγορά εργασίας

Η νέα υπουργός Οικονομίας Κατερίνα Ράιχε σχεδιάζει ήδη από τα μέσα Ιουλίου τις πρώτες μεταρρυθμίσεις, εστιάζοντας σε φορολογικές μεταρρυθμίσεις στην αγορά ενέργειας, όπως και αλλαγές στην αγορά εργασίας, ενώ εντείνονται το τελευταίο διάστημα οι συζητήσεις και για φοροελαφρύνσεις για τις επιχειρήσεις.

Οι οικονομολόγοι καλούν την κυβέρνηση να αντιμετωπίσει με ρεαλιστική ματιά τις οικονομικές συνθήκες – όπερ σημαίνει πως δεν θα πρέπει να επιδιωχθεί πάση θυσία η διατήρηση θέσεων εργασίας που δεν κρίνονται βιώσιμες σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα.

«Μία οικονομική πολιτική που αναχαιτίζει τις διαρθρωτικές αλλαγές μέσω επιδοτήσεων δεν μπορεί να έχει επιτυχία διαρκείας», προσέθεσε η Μόνικα Σνίτσερ. Αντ' αυτού η κυβέρνηση θα πρέπει να στοχεύσει στην προώθηση της μετάβασης σε νέα επιχειρηματικά μοντέλα και επαγγέλματα.

«Να δουλέψουν περισσότερο οι Γερμανοί», επιμένει ο Μερτς

Ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς τονίζει ξανά και ξανά πως οι άνθρωποι στη Γερμανία θα πρέπει να εργάζονται περισσότερο. Εξάλλου ο Μερτς είχε δηλώσει ξεκάθαρα πως «με εργασιακή εβδομάδα τεσσάρων ημερών και work-life-balance δεν μπορεί να διατηρηθεί η ευημερία» της Γερμανίας. Ο νέος καγκελάριος θέλει μεγαλύτερη… ευελιξία στη διαμόρφωση του εργασιακού χρόνου, ενώ επιδιώκει να προσφέρει κίνητρα και στους συνταξιούχους, προκειμένου οι τελευταίοι να συνεχίσουν να εργάζονται.

Οι οικονομολόγοι συμφωνούν πως δεδομένης και της γήρανσης του πληθυσμού τέτοια κίνητρα είναι πράγματι απαραίτητα – επισημαίνοντας πάντως πως θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερο βάρος και στο πώς οι νυν εργαζόμενοι θα γίνουν πιο παραγωγικοί, για παράδειγμα μέσω της λήψης μέτρων για την ψηφιοποίηση και τη μείωση της γραφειοκρατίας.

0,4% ανάπτυξη στο πρώτο τρίμηνο του 2025

Παρά τις απαισιόδοξες προβλέψεις πάντως και παρ' ότι οι εκτιμήσεις της κυβέρνησης για το πρώτο τρίμηνο του 2025 έκαναν λόγο για ανάπτυξη 0,2%, το ΑΕΠ της Γερμανίας αυξήθηκε τελικά κατά 0,4% - γεγονός που οφείλεται πρωτίστως στο ότι η ανάπτυξη κατά τον Μάρτιο ήταν πολύ καλύτερη της αναμενόμενης.

Ένα ακόμη θετικό νέο είναι πως το επιχειρηματικό κλίμα στη χώρα παρουσίασε βελτίωση τον Μάιο σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα – πρόκειται για τον πέμπτο συναπτό μήνα που ο δείκτης επιχειρηματικού κλίματος ανεβαίνει. Λαμβάνοντας πάντως υπόψιν τις διεθνείς εξελίξεις και την πίεση που ασκεί η δασμολογική πολιτική του Τραμπ είναι αβέβαιο το εάν αυτή η τάση θα συνεχιστεί και τους επόμενους μήνες.

Πηγή: Deutsche Welle

