Οι Ουκρανοί που έχασαν συγγενείς τους στον πόλεμο μπορούν πλέον να ζητήσουν αποζημίωση

Οι Ουκρανοί που έχασαν συγγενείς τους μετά τη ρωσική εισβολή στη χώρα τους μπορούν από σήμερα να καταθέτουν αιτήσεις αποζημίωσης μέσω ενός μηχανισμού στον οποίο έχουν ήδη υποβληθεί χιλιάδες αιτήματα.

Το Μητρώο Καταστροφών για την Ουκρανία, που λειτουργεί στη Χάγη από τον περασμένο Απρίλιο, συλλέγει αιτήματα με στόχο να δοθούν αποζημιώσεις για τις υλικές ζημιές, τους θανάτους και τους τραυματισμούς που υπέστησαν τα θύματα μετά τη ρωσική εισβολή, στις 24 Φεβρουαρίου 2022.

«Από σήμερα οι ιδιώτες που έχασαν κάποιο μέλος της οικογένειάς τους μπορούν να ζητούν να αποζημιωθούν για την ψυχική οδύνη που υπέστησαν» ανέφερε το Μητρώο. «Αυτό συνιστά σημαντική πρόοδο, καθώς λαμβάνεται υπόψη η τεράστια, προσωπική οδύνη που προκάλεσε η επίθεση της Ρωσίας» και προσφέρεται στις οικογένειες ένας τρόπος για να δικαιωθούν για τις απώλειές τους, αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Μέχρι στιγμής 42 χώρες και η ΕΕ έχουν προσχωρήσει σε αυτό το Μητρώο το οποίο ιδρύθηκε στο πλαίσιο του Συμβουλίου της Ευρώπης, με αφορμή ένα ψήφισμα του ΟΗΕ. Στο τέλος, ο μηχανισμός θα καθορίσει ένα χρηματικό ποσό με στόχο να καταβληθούν πολεμικές αποζημιώσεις εκ μέρους της Μόσχας.

Τους προηγούμενους μήνες το Μητρώο επικεντρωνόταν στις αποζημιώσεις για την καταστροφή κατοικιών. Πλέον, γονείς, σύζυγοι και παιδιά των θυμάτων μπορούν να ζητήσουν να αποζημιωθούν για τον θάνατο των δικών τους ανθρώπων. Υπάρχει επίσης πιθανότητα να γίνουν δεκτά αιτήματα και από άλλους συγγενείς, εφόσον αποδείξουν ότι έχουν νόμιμο συμφέρον ή ότι διατηρούσαν στενή σχέση με τον θανόντα.

Το Μητρώο έχει ήδη λάβει περίπου 13.000 αιτήματα αποζημίωσης για την καταστροφή κατοικιών, με το συνολικό ποσό των δηλωμένων απωλειών να ξεπερνά τα 800 εκατομμύρια ευρώ.

Πηγή: skai.gr

