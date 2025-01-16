Γαλλία: Διάσκεψη για τη Συρία σχεδιάζει να φιλοξενήσει το Παρίσι

Η Γαλλία σχεδιάζει να φιλοξενήσει στο Παρίσι διάσκεψη για τη Συρία στις 13 Φεβρουαρίου, ανακοίνωσε σήμερα το Ελιζέ.

Στην ανακοίνωσή της, η γαλλική προεδρία τόνισε ότι ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Σαουδάραβα πρίγκιπα διάδοχο Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, με τους δύο ηγέτες να συζητούν την κατάσταση στη Συρία.

«Οι δύο αρχηγοί κρατών επανέλαβαν τη δέσμευσή τους να υποστηρίξουν μια δίκαιη και χωρίς αποκλεισμούς πολιτική μετάβαση που σέβεται τα δικαιώματα όλων των Σύρων», υπογραμμίζει η ανακοίνωση.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.