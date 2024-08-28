Οι τελευταίες εβδομάδες του ρωσο-ουκρανικού πολέμου, είναι σαν, για να δανειστούμε ένα ρητό που αποδίδεται στον Λένιν, να έχουν περάσει δεκαετίες γεγονότων.

Η κατάσταση μεταβάλλεται με απίστευτα γρήγορους ρυθμούς, τους γρηγορότερους από την έναρξη της διαμάχης μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, σύμφωνα με το CNN.

Το Κίεβο ρίχνει όλα του τα χαρτιά του στο τραπέζι, στην προσπάθεια να φέρει απτά αποτελέσματα πριν έρθουν οι εκλογές των ΗΠΑ, που μπορεί να αλλάξουν ίσως αμετάκλητα τη μοίρα της Ουκρανίας.

Υπενθυμίζεται ότι η Ουκρανία εισέβαλε αιφνιδιαστικά στην περιοχή του Κουρσκ στις αρχές Αυγούστου, καταλαμβάνοντας 100 ρωσικούς οικισμούς, ενώ υπάρχουν αναφορές ότι ουκρανικές δυνάμεις προσπαθούν να εισβάλουν στο Μπέλγκοροντ.

Φαίνεται ότι η αιφνιδιαστική εισβολή στο Κουρσκ δεν αποτελεί μεμονωμένο περιστατικό αλλά μέρος ενός μακροπρόθεσμου έργου.

Το Κρεμλίνο «αμήχανο» μπροστά στην εισβολή του Κούρσκ

Αξιοσημείωτο είναι ότι το Κρεμλίνο παρουσιάζεται ανίσχυρο να αναχαιτίσει τη διείσδυση της Ουκρανίας στα ρωσικά εδάφη, εδώ και τρεις εβδομάδες. Η Ρωσία απάντησε με την αποστολή 30.000 στρατιωτών, σύμφωνα με εκτίμηση της Ουκρανίας που δόθηκε κατά την ετήσια συνέντευξη Τύπου του Προέδρου Ζελένσκι την Τρίτη. Μια απάντηση που αποδείχθηκε ότι δεν ήταν αρκετή.

Τους τελευταίους μήνες η Ουκρανία στοχεύει καθημερινά τις βαθύτερες υποδομές της Ρωσίας κατά βούληση. Πρόκειται για αεροδρόμια, διυλιστήρια πετρελαίου, κόμβους πυρομαχικών. Μια ουκρανική επίθεση με drone την περασμένη Τετάρτη φάνηκε να πλησιάζει το Μούρμανσκ, τον βόρειο ναυτικό κόμβο στον αρκτικό κύκλο, όπου εδρεύει μεγάλο μέρος της δύναμης των πυρηνικών υποβρυχίων της Μόσχας, σύμφωνα με Ρώσο αξιωματούχο.

Δεν πήγαν όλα βάσει σχεδίου για τον Πούτιν

Αυτή την Τετάρτη, οι πτήσεις διακόπηκαν στο Καζάν, μια πόλη ανατολικά της Μόσχας στα μισά του δρόμου προς τα Ουράλια, λόγω μιας άλλης απειλής από drone. Η εμβέλεια των drones του Κιέβου είναι μια αδιανόητη επιπλοκή στα σχέδια του Ρώσου Προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν το 2022, όταν τον προειδοποίησαν ότι στον πόλεμο που επέλεξε σύντομα θα φανεί το εύρος της δύναμης του Κιέβου.

Τα σύννεφα καπνού δεν είναι κάτι το ασυνήθιστο πλέον στις δυτικές και νότιες περιοχές της Ρωσίας. Κάποια στιγμή, η αυξημένη ευαλωτότητα της Μόσχας και η ίδια η τεράστια ζημιά θα αποκαλυφθούν παρότι είναι περιορισμένα τα όσα επιτρέπονται να ειπωθούν από τα κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Και ενώ ο Ζελένσκι φαίνεται να ρίχνει ό,τι μπορεί στη μάχη, ο Πούτιν επιμένει στην ίδια ρητορική. Το Κρεμλίνο αναφέρεται στην καταστροφή του Κουρσκ σαν να επρόκειτο για φυσική καταστροφή, σημειώνουν ορισμένοι αναλυτές. Τα σύννεφα καπνού είναι κάτι που οι τοπικοί αξιωματούχοι αδυνατούν να σβήσουν, αλλά ο Πούτιν φαίνεται να «σφυρίζει αδιάφορα».

Η Μόσχα μιλά για ξένους μισθοφόρους που βοηθούν το Κίεβο, ενώ οι πύραυλοί της στοχεύουν δυτικούς δημοσιογράφους σε ξενοδοχείο του Ντόνετσκ.

Η πτώση του Ποκρόβσκ στην Ουκρανία είναι πιθανή - Τι σημαίνει αυτό για τον πόλεμο

Μπορεί να είναι αδέξια απάντηση η επίθεση της Μόσχας στο ξενοδοχείο, αλλά ο ευρύτερος στόχος της Ρωσίας παραμένει αμετάβλητος και εφικτός. Δεκάδες χιλιάδες ρωσικά στρατεύματα πλήττουν τον ουκρανικό στρατιωτικό κόμβο Ποκρόβσκ, συνεχίζοντας ένα έργο που έχει ξεκινήσει από τότε που η Μόσχα κατέλαβε την τελευταία μικρή πόλη στα ανατολικά, την Αβντιίβκα, τον Φεβρουάριο. Ο στόχος, η τακτική, η γεωγραφία, ο ρυθμός παραμένουν ίδια στη ρωσική πλευρά και αποδεικνύονται συνήθως είναι επιτυχημένα.

Η πτώση του Ποκρόβσκ μπορεί να απέχει εβδομάδες, σύμφωνα με τις τρέχουσες εκτιμήσεις για τον ρυθμό της ρωσικής προόδου και την ταχύτητα της ουκρανικής κατάρρευσης τόσο σε θέσεις όσο και σε ηθικό. Όμως, φαίνεται πιθανή.

Μετά το Ποκρόβσκ, δεν υπάρχει πραγματικά τίποτα προς υπεράσπιση, καμία μεγάλη πόλη ή θέση, μέχρι την ίδια την πόλη Dnipro, στην άλλη πλευρά της τεράστιας περιοχής Zaporizhzhia, περίπου δύο ώρες οδικώς. Εκτός και αν το τέχνασμα του Κουρσκ αναγκάσει τη Ρωσία να εξαπλωθεί τόσο πολύ ώστε να σταματήσουν οι επιχειρήσεις της στο Ντόνετσκ, το Κίεβο θα χρειαστεί να οχυρώσει καλά ​​το μέρος πίσω από το Πόκροβσκ, διαφορετικά θα διακινδυνεύσει μια ρωσική προέλαση σε ανοιχτό έδαφος που θα μπορούσε πραγματικά να αλλάξει τη μελλοντική μορφή της Ουκρανίας.

Το σχέδιο Ζελένσκι

Ο Ζελένσκι φαίνεται ότι αποδέχεται αυτόν τον κίνδυνο και έχει υπολογίσει ότι η ζημιά που μπορεί να κάνει στο κύρος του Πούτιν, με την εξόρυξη πετρελαϊκών υποδομών και στρατιωτικών στόχων βαθιά μέσα στην πατρίδα και προσαρτώντας μέρος των συνόρων του,αξίζει τον κόπο. Ανεξάρτητα από το γεγονός ότι ο Πούτιν και οι υποστηρικτές στρουθοκαμηλίζουν.

Δίνει στην Ουκρανία μια «νίκη», τουλάχιστον, η οποία μπορεί να διορθώσει δύο από τα επείγοντα προβλήματα του Κιέβου: τη βούληση των συμμάχων του ΝΑΤΟ να παρέχουν όπλα σε μια χαμένη εκστρατεία και την προθυμία των Ουκρανών ανδρών να πολεμήσουν σε έναν χαμένο πόλεμο. Εκτίμησε ότι η απώλεια του Ποκρόβσκ μπορεί να είναι αναπόφευκτη και ότι μπορεί να κάνει μια θυσία η Ουκρανία για την επιδίωξη ευρύτερης ζημίας στα σύνορα του Κρεμλίνου.

Ο ρόλος των αμερικανικών εκλογών

Η έντονη εμπλοκή με την πολιτική των ΗΠΑ ήταν επίσης εμφανής όταν ο Ζελένσκι είπε την Τρίτη ότι θα παρουσίαζε τον Σεπτέμβριο το «μυστικό» σχέδιό του για νίκη, πιθανές έντονες επιθέσεις με drone, ίσως και χρησιμοποιώντας όπλα μεγαλύτερης εμβέλειας που προμήθευσαν οι ΗΠΑ, στον Πρόεδρο Τζο Μπάιντεν και στους υποψηφίους Καμάλα Χάρις και Ντόναλντ Τραμπ. Τους προκαλεί να του αρνηθούν αυτή την ευκαιρία και προσπαθεί να θέσει το ζήτημα της Ρωσίας ως μέρος των εκλογικών συζητήσεων Νοεμβρίου.

Μπορεί η στρατηγική αυτή να γυρίσει μπούμερανγκ στον Ζελένσκι, αλλά το πιθανότερο είναι να οδηγήσει σε κάποια σιωπηλή συναίνεση, και το Κίεβο να προκαλέσει ο,τι ζημιά μπορεί, καθώς η Μόσχα προσαρμόζεται ξανά.

Ωστόσο, αναδύεται ένα άλλο σημαντικό ζήτημα. Η απειλή της ρωσικής κλιμάκωσης είναι σχεδόν απούσα στη συνομιλία. Λες και το όριο των ρωσικών δυνάμεων έχει αποκαλυφθεί από τον εξευτελισμό του Κουρσκ, μαζί με το κενό της πυρηνικής ρητορικής τους. Το τελευταίο δεν μπορεί να αγνοηθεί εντελώς, εάν το Κρεμλίνο αισθάνεται μια υπαρξιακή απειλή τόσο σοβαρή που είναι διατεθειμένο να διακινδυνεύσει τη συντριπτική απάντηση του ΝΑΤΟ που πιθανότατα θα αντιμετωπίσει από την πυρηνική κλιμάκωση. Αλλά οι εξουσίες του Πούτιν φαίνονται πολύ μειωμένες.

Ο Ζελένσκι είπε ότι η στιγμή της Ουκρανίας είναι τώρα, και ότι μετά τον Νοέμβριο υπάρχει 50% πιθανότητα ο Τραμπ να επιβάλει μια δυσάρεστη ειρήνη ή ότι η συνοχή του ΝΑΤΟ θα διαβρωθεί σιγά-σιγά ή ότι θα αγωνιστεί να γεμίσει τα δικά του χαρακώματα με πρόθυμους Ουκρανούς στρατιώτες. Και τις επόμενες εβδομάδες, είναι πρόθυμος να αφήσει ευάλωτες τεράστιες περιοχές εδάφους, καθώς και να διασχίσει κάθε μία από τις κόκκινες γραμμές της Ρωσίας επιδιώκοντας ένα σημείο στο οποίο η Μόσχα «θα σπάσει» και αποφασίζει να υποχωρήσει.

