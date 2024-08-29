Η Ευρωπαϊκή Ένωση «καταδικάζει» την «τρομοκρατική» ενέργεια του Σαββάτου που είχε αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους «εκατοντάδες» άνθρωποι, «κυρίως άμαχοι» στον κεντρικό-βόρειο νομό της Μπουρκίνα Φάσο, τόνισε ο επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Ζοζέπ Μπορέλ σε ανακοίνωση που δημοσιοποιήθηκε χθες Τετάρτη από τις υπηρεσίες του στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης.

«Η Ευρωπαϊκή Ένωση καταδικάζει με τον πλέον σθεναρό τρόπο την τρομοκρατική επίθεση που διαπράχθηκε από την ΟΥΙΜ την 24η Αυγούστου στο Μπαρσαλογκό, στον κεντρικό-βόρειο νομό της Μπουρκίνα Φάσο. Η νέα επίθεση ευρείας κλίμακας αυτή είχε εκατοντάδες θύματα, κυρίως αμάχους», τόνισε ο κ. Μπορέλ.

Οργάνωση συγγενών των θυμάτων της σφαγής, η «Συλλογικότητα Δικαιοσύνη για το Μπαρσαλογκό», κατηγόρησε τον στρατό ότι ανάγκασε κατοίκους να βγουν από την κοινότητα για να πάνε να σκάψουν χαράκωμα, εκθέτοντάς τους στην επίθεση της ΟΥΙΜ, ή Οργάνωσης Υποστήριξης στο Ισλάμ και τους Μουσουλμάνους, τζιχαντιστικής παράταξης που έχει ορκιστεί πίστη στην Αλ Κάιντα.

«Η ΕΕ εκφράζει την αλληλεγγύη της στην Μπουρκίνα Φάσο, τα συλλυπητήριά της στις οικογένειες των θυμάτων και τις ευχές της για ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες», πρόσθεσε ο κ. Μπορέλ.

Οι Βρυξέλλες εκφράζουν «έντονη ανησυχία για την επιδείνωση της κατάστασης ασφαλείας» στη χώρα και στην περιοχή, «ενθαρρύνει όλες τις προσπάθειες με σκοπό να αντιμετωπιστούν αυτοί οι κύκλοι βίας και να προληφθεί κάθε κλιμάκωση» και τονίζει πως «ο αγώνας εναντίον της τρομοκρατίας στο Σαχέλ δεν μπορεί να εξασθενίσει».

Η ΕΕ «επαναβεβαιώνει τη βούλησή της να σταθεί στο πλευρό του λαού της Μπουρκίνα Φάσο», πάντα κατά την ανακοίνωση του Ύπατου Εκπροσώπου για την κοινή εξωτερική πολιτική και την πολιτική ασφαλείας και αντιπροέδρου της Κομισιόν.

Δεν έχει ανακοινωθεί ως αυτό το στάδιο απολογισμός των θυμάτων της επίθεσης από το στρατιωτικό καθεστώς στην Μπουρκίνα Φάσο. Τέσσερις υπουργοί και ο αρχηγός του γενικού επιτελείου πήγαν την επομένη της επίθεσης στην Καγιά —την πρωτεύουσα του νομού, όπου διακομίστηκαν οι τραυματίες— και κατόπιν στην Μπαρσαλογκό.

Εδώ και περίπου έναν χρόνο, οι αρχές που προέκυψαν από στρατιωτικό πραξικόπημα δεν δημοσιοποιούν στοιχεία για τα θύματα, τόσο στις τάξεις των ενόπλων δυνάμεων όσο και μεταξύ των αμάχων, των επιθέσεων τζιχαντιστών.

Η συντονίστρια των Ηνωμένων Εθνών για τις ανθρωπιστικές υποθέσεις στην Μπουρκίνα Φάσο, η Καρόλ Φλορ Σμερεσνιάκ, εξέφρασε τη «βαθιά θλίψη της για την τεράστια απώλεια ανθρωπίνων ζωών, συμπεριλαμβανομένων αυτών δυο εργαζόμενων ανθρωπιστικής οργάνωσης».

Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες «καταδικάζει τις τρομοκρατικές επιθέσεις» στην Μπαρσαλογκό, τόνισε προχθές Τρίτη στους διαπιστευμένους συντάκτες στη Νέα Υόρκη ο εκπρόσωπός του Στεφάν Ντουζαρίκ.

Από το 2015, η χώρα του Σαχέλ πλήττεται συχνά από επιθέσεις τζιχαντιστών, στις οποίες έχουν χάσει τη ζωή τους πάνω από 20.000 άνθρωποι —άμαχοι και στρατιωτικοί—, εκ των οποίων σχεδόν 3.800 μόνο φέτος, σύμφωνα με την ACLED, μη κυβερνητική οργάνωση που καταγράφει τους αριθμούς των θυμάτων των ενόπλων συρράξεων σε διεθνές επίπεδο.

