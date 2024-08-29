Το Ισραήλ εξαπέλυσε χθες Τετάρτη πολύνεκρη στρατιωτική επιχείρηση ευρείας κλίμακας σε βόρειους τομείς της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης, θορυβώντας τον ΟΗΕ, με φόντο τον πόλεμο με τη Χαμάς που συνεχίζεται στη Λωρίδα της Γάζας εδώ και σχεδόν έντεκα μήνες.

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις «εξάλειψαν εννιά οπλισμένους τρομοκράτες» στην Τζενίν, στην Τούμπας και στην Τούλκαρεμ, ανάμεσά τους επτά σε αεροπορικές επιδρομές, σύμφωνα με ανακοίνωσή τους. Από την πλευρά του, το υπουργείο Υγείας της Παλαιστινιακής Αρχής έκανε λόγο για «έντεκα νεκρούς», στους οποίους προστίθενται 24 τραυματίες, σύμφωνα με την παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνο.

Ανάμεσα στους νεκρούς είναι «παιδιά», σύμφωνα με τον ΟΗΕ, ο Γενικός Γραμματέας του οποίου Αντόνιο Γκουτέρες ανέφερε πως παρακολουθεί την κατάσταση με «βαθιά ανησυχία». Στηλίτευσε τη χρήση «πολεμικών τακτικών» που υπερβαίνουν «τους διεθνείς κανόνες όσον αφορά τη διατήρηση της τάξης».

Σύμφωνα με το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς, τρεις από τους νεκρούς στον καταυλισμό προσφύγων της Τζενίν ήταν μέλη του στρατιωτικού βραχίονά του.

Χθες βράδυ, πυρά και εκρήξεις συνέχιζαν να ηχούν στην πόλη αυτή, οχυρό ένοπλων κινημάτων που πολεμούν εναντίον του Ισραήλ, διαπίστωσαν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου επιτόπου.

Ο ισραηλινός στρατός σφυροκοπεί ακατάπαυστα τη Λωρίδα της Γάζας μετά την άνευ προηγουμένου επίθεση της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ από την 7η Οκτωβρίου. Ωστόσο στη Δυτική Όχθη, οι ταυτόχρονες χερσαίες επιχειρήσεις με την υποστήριξη της αεροπορίας σε πολλές πόλεις είναι μάλλον σπάνιες.

Τη νύχτα της Τρίτης προς Τετάρτη, στήλες ισραηλινών τεθωρακισμένων μπήκαν στους καταυλισμούς προσφύγων Νουρ Σαμς, κοντά στην Τούλκαρεμ, Αλ Φάρα, κοντά στην Τούμπας, καθώς και στην Τζενίν.

«Οι ιατρικές ομάδες εμποδίζονται από την αρχή της επίθεσης, και οι είσοδοι στον καταυλισμό Νουρ Σαμς και στα νοσοκομεία της περιοχής αποκλείστηκαν για να εμποδιστεί» το έργο τους, τόνισε ο Άχμεντ Ζαχράν, διασώστης της Ερυθράς Ημισελήνου.

«Οι καταστροφές είναι τεράστιες», καθώς ο ισραηλινός στρατός έπληξε «υποδομές στον καταυλισμό Νουρ Σαμς», καταστρέφοντας «το δίκτυο ύδρευσης και αποχέτευσης», ανέφερε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Χακίμ Αμπού Σαφίγια, εργαζόμενος στον δήμο της Τούλκαρεμ.

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανέφερε πως διεξήγαγαν επιχειρήσεις για την «εξουδετέρωση βομβών (σ.σ. κρυμμένων) στο πλάι δρόμων», που προκάλεσαν ζημιές «χωρίς πρόθεση» στο δίκτυο ύδρευσης.

Ο επικεφαλής της αυτοδιοίκησης στην Τούλκαρεμ Μουστάφα Τακατάκα δήλωσε πως οι ισραηλινές επιδρομές στέλνουν μήνυμα «επικίνδυνο και άνευ προηγουμένου», προσθέτοντας πως «όλα μοιάζουν να δείχνουν ότι η επιχείρηση αυτή θα έχει διάρκεια».

Οι επιχειρήσεις του Ισραήλ είναι καθημερινές στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, παρότι, δυνάμει των ισραηλινοπαλαιστινιακών συμφωνιών ειρήνης του Όσλο —που χαρακτηρίζονται όμως κλινικά νεκρές— ο ισραηλινός στρατός υποτίθεται δεν θα εισερχόταν σε αυτόνομες παλαιστινιακές περιοχές, που θα τελούσαν υπό τον αποκλειστικό έλεγχο των δυνάμεων ασφαλείας της Παλαιστινιακής Αρχής.

Από το ξέσπασμα του πολέμου του Ισραήλ και της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, ο οποίος διανύει την 328η ημέρα του, η βία στην Δυτική Όχθη, περιοχή υπό ισραηλινή κατοχή από το 1967, απογειώθηκε.

Τουλάχιστον 637 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί εκεί έκτοτε, σύμφωνα με τον ΟΗΕ, ενώ τουλάχιστον 19 Ισραηλινοί, ανάμεσά τους στρατιώτες, έχουν σκοτωθεί σε παλαιστινιακές επιθέσεις ή σε επιχειρήσεις, σύμφωνα με επίσημα ισραηλινά δεδομένα.

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ, που επιμένει να λέει πως αντιτίθεται σε κάθε επέκταση των ισραηλινών οικισμών στη Δυτική Όχθη, ανακοίνωσε χθες Τετάρτη νέες κυρώσεις σε βάρος «εξτρεμιστών» εποίκων.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου χαρακτήρισε «πολύ σοβαρή» την «επιβολή κυρώσεων σε βάρος ισραηλινών πολιτών».

Παράνομος δυνάμει του διεθνούς δικαίου, ο εποικισμός της Δυτικής Όχθης συνεχίστηκε από όλες τις κυβερνήσεις του Ισραήλ, ανεξαρτήτως χρωματισμού, μετά την κατάληψη της παλαιστινιακής περιοχής αυτής το 1967.

Όμως εντατικοποιήθηκε αφότου ανέλαβαν ακροδεξιοί υπουργοί στην κυβέρνηση που σχημάτισε τον Δεκέμβριο του 2022 ο κ. Νετανιάχου.

Εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού υποβάθμισε τη σημασία των επιχειρήσεων, που κατ’ αυτόν δεν «διαφέρουν ιδιαίτερα» από τις συνηθισμένες.

Σύμφωνα με τον ισραηλινό υπουργό Εξωτερικών Ισραέλ Κατς, οι ένοπλες δυνάμεις έχουν σκοπό να «εξαρθρώσουν τρομοκρατικές ιρανοϊσλαμιστικές υποδομές» στη Δυτική Όχθη. Κάλεσε μέσω X τον στρατό να δράσει «με την ίδια αποφασιστικότητα (...) όπως στη Γάζα», και να διατάξει «προσωρινές εσπευσμένες απομακρύνσεις» Παλαιστινίων.

Ο Ιζάτ Ρισκ, στέλεχος της Χαμάς, είδε στην τοποθέτηση αυτή πρόθεση να κλιμακωθούν «οι καταστροφές και η γενοκτονία».

Ο Παλαιστινιακός Ισλαμικός Τζιχάντ, κίνημα που θεωρείται προσκείμενο στη Χαμάς, κατηγόρησε το Ισραήλ πως κινεί διαδικασία «προσάρτησης της Δυτικής Όχθης».

Στη Λωρίδα της Γάζας, η πολιτική προστασία έκανε λόγο για τουλάχιστον 12 νεκρούς, ανάμεσά τους παιδί και γυναίκα, σε νέους ισραηλινούς βομβαρδισμούς.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε από την πλευρά του πως ανέκτησε στη Γάζα το πτώμα στρατιώτη που είχε σκοτωθεί την 7η Οκτωβρίου. Από τους 251 ανθρώπους που είχαν απαχθεί και μεταφερθεί στον θύλακο εκείνη την ημέρα, 103 πιστεύεται πως παραμένουν όμηροι στη Λωρίδα της Γάζας, όμως οι 33 από αυτούς έχουν κηρυχθεί νεκροί από τον ισραηλινό στρατό.

Κάτοικοι του θυλάκου συνεχίζουν να εκτοπίζονται, εν μέσω των πολλαπλασιαζόμενων διαταγών εσπευσμένης απομάκρυνσης των αμάχων που εκδίδουν οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις, φυγή που περιπλέκουν οι ακατάπαυστοι βομβαρδισμοί. Η κατάσταση κάνει πολύ δύσκολη τη μεταφορά και τη διανομή ανθρωπιστικής βοήθειας στη μικρή πολιορκημένη κι ερειπωμένη περιοχή.

Το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα (ΠΕΠ) του ΟΗΕ ανακοίνωσε χθες πως αναστέλλει, «μέχρι νεοτέρας», τις κινήσεις του προσωπικού του στη Λωρίδα της Γάζας, αφού όχημά του με «εμφανή διακριτικά», εφοδιασμένο με «άδειες των ισραηλινών αρχών», έγινε στόχος ισραηλινών πυρών, χωρίς να υπάρξουν θύματα. Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις δεν έχουν σχολιάσει το επεισόδιο αυτό μέχρι τώρα.

Παράλληλα, οι μεσολαβητές στις έμμεσες διαπραγματεύσεις του Ισραήλ και της Χαμάς —το Κατάρ, η Αίγυπτος και οι ΗΠΑ— συνεχίζουν τις προσπάθειες για να κλειστεί συμφωνία κατάπαυσης του πυρός ανάμεσα στις εμπόλεμες πλευρές, που θα συνοδευτεί από την απελευθέρωση ομήρων σε αντάλλαγμα για την αποφυλάκιση παλαιστινίων εγκλείστων σε ισραηλινά κέντρα κράτησης.

Μετά τις συνομιλίες στο Κάιρο, ισραηλινή αντιπροσωπεία πήγε χθες στη Ντόχα για συνομιλίες «τεχνικού επιπέδου» με τους μεσολαβητές, σύμφωνα με πηγή ενήμερη σχετικά.

Η επίθεση της Χαμάς την 7η Οκτωβρίου στο νότιο Ισραήλ είχε αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 1.199 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένη σε επίσημα ισραηλινά δεδομένα.

Οι ευρείας κλίμακας ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις αντιποίνων στη Λωρίδα της Γάζας, όπου ασκεί την εξουσία η Χαμάς από το 2007, προκάλεσε πελώριες καταστροφές στον θύλακο, όπου έχουν χάσει τη ζωή τους τουλάχιστον 40.534 άνθρωποι, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας του παλαιστινιακού κινήματος, που δεν διευκρινίζει πόσοι ήταν μαχητές και πόσοι άμαχοι. Σύμφωνα πάντως με τον ΟΗΕ, τα περισσότερα θύματα είναι γυναίκες και παιδιά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.