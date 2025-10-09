Η πολιτική προστασία στη Λωρίδα της Γάζας έκανε λόγο το πρωί για επανειλημμένα ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα στον θύλακα, ώρες μετά την ανακοίνωση κατά τη διάρκεια της νύχτας ότι κλείστηκε συμφωνία ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς για κατάπαυση του πυρός.

«Αφού ανακοινώθηκε τη νύχτα η συμφωνία (...) αναφέρθηκαν εκρήξεις, ιδίως στη βόρεια Γάζα», είπε αξιωματούχος της πολιτικής προστασίας, ο Μοχάμεντ αλ Μουγάιρ, μιλώντας για «εντατικούς αεροπορικούς βομβαρδισμούς στην πόλη της Γάζας».

