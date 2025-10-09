Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Γάζα: Η πολιτική προστασία κάνει λόγο για βομβαρδισμούς μετά τη συμφωνία για εκεχειρία

Η πρώτη φάση προβλέπει την απελευθέρωση από τη Χαμάς των 20 ζωντανών ομήρων, με αντάλλαγμα την αποφυλάκιση σχεδόν 2.000 Παλαιστινίων κρατουμένων

Γάζα

Η πολιτική προστασία στη Λωρίδα της Γάζας έκανε λόγο το πρωί για επανειλημμένα ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα στον θύλακα, ώρες μετά την ανακοίνωση κατά τη διάρκεια της νύχτας ότι κλείστηκε συμφωνία ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς για κατάπαυση του πυρός.

«Αφού ανακοινώθηκε τη νύχτα η συμφωνία (...) αναφέρθηκαν εκρήξεις, ιδίως στη βόρεια Γάζα», είπε αξιωματούχος της πολιτικής προστασίας, ο Μοχάμεντ αλ Μουγάιρ, μιλώντας για «εντατικούς αεροπορικούς βομβαρδισμούς στην πόλη της Γάζας».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ισραήλ Λωρίδα της Γάζας Γάζα Χαμάς
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
4 0 Bookmark