Οι ΗΠΑ θα πιέσουν τους Ευρωπαίους συμμάχους να αγοράσουν περισσότερα όπλα για την Ουκρανία

Η κυβέρνηση Τραμπ σχεδιάζει να πιέσει τους Ευρωπαίους συμμάχους να αγοράσουν περισσότερα αμερικανικά όπλα για την Ουκρανία ενόψει πιθανών ειρηνευτικών συνομιλιών με τη Μόσχα, δήλωσαν δύο άτομα με γνώση του θέματος στο Reuters, μια κίνηση που θα μπορούσε να βελτιώσει τη διαπραγματευτική θέση του Κιέβου.

Το σχέδιο, εάν επισημοποιηθεί, θα προσφέρει κάποια διαβεβαίωση στους Ουκρανούς ηγέτες που ανησυχούν ότι ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ μπορεί να εμποδίσει περαιτέρω βοήθεια στη χώρα, ο στρατός της οποίας χάνει σιγά σιγά εδάφη υπό τη σφοδρή ρωσική επίθεση στα ανατολικά.

Οι ευρωπαϊκές χώρες είχαν προηγουμένως αγοράσει αμερικανικά όπλα για την Ουκρανία κατά τη διάρκεια της κυβέρνησης Μπάιντεν.

Αμερικανοί αξιωματούχοι, συμπεριλαμβανομένου του Ουκρανού απεσταλμένου του Τραμπ, απόστρατου υποστράτηγου Κιθ Κέλογκ, θα συζητήσουν τις πιθανές αγορές όπλων με τους Ευρωπαίους συμμάχους αυτή την εβδομάδα κατά τη διάρκεια της Διάσκεψης για την Ασφάλεια του Μονάχου, ανέφεραν οι πηγές.

Είναι μία από τις πολλές ιδέες που συζητά η κυβέρνηση για τη δυνητική συνέχιση των αποστολών όπλων των ΗΠΑ στο Κίεβο χωρίς να δαπανηθεί σημαντικό αμερικανικό κεφάλαιο, πρόσθεσαν.

Σε συνέντευξή του τη Δευτέρα στο Reuters, ο Κέλογκ αρνήθηκε να επιβεβαιώσει το σχέδιο, αλλά είπε: «Στις ΗΠΑ αρέσει πάντα να πουλάνε όπλα που κατασκευάζονται στην Αμερική επειδή ενισχύουν την οικονομία μας».

«Υπάρχουν πολλές επιλογές. Όλα είναι στο παιχνίδι αυτή τη στιγμή», είπε ο Κέλογκ προσθέτοντας ότι οι αποστολές που είχε εγκρίνει προηγουμένως ο πρώην πρόεδρος Τζο Μπάιντεν εξακολουθούσαν να ρέουν στην Ουκρανία. «Δεν υπάρχει απαραίτητα καμία ανάγκη τις επόμενες 24 ώρες να γίνει κάτι διαφορετικό», είπε.

Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν τις τελευταίες ημέρες ότι η κυβέρνηση Τραμπ θέλει να ανακτήσει τα δισεκατομμύρια που ξόδεψε η Ουάσιγκτον για τον πόλεμο στην Ουκρανία και ότι η Ευρώπη πρέπει να κάνει περισσότερα για να βοηθήσει.

«Νομίζω ότι μια βασική αρχή εδώ είναι ότι οι Ευρωπαίοι πρέπει να είναι κύριοι αυτής της σύγκρουσης στο μέλλον», δήλωσε ο σύμβουλος εθνικής ασφάλειας των ΗΠΑ Μάικ Βαλτς σε συνέντευξή του στο NBC News την Κυριακή.

Δεν είναι σαφές εάν οι ΗΠΑ σχεδιάζουν να ζητήσουν από τις ευρωπαϊκές χώρες να αγοράσουν αμερικανικά όπλα μέσω εμπορικών συμβάσεων ή απευθείας από το αμερικανικό απόθεμα. Ορισμένες εμπορικές συμβάσεις μπορεί να χρειαστούν χρόνια για να ολοκληρωθούν.

Η κυβέρνηση Τραμπ συζητούσε επί εβδομάδες εάν και πώς θα συνεχίσει να εξοπλίζει την Ουκρανία.

Ο Τραμπ υποσχέθηκε κατά τη διάρκεια της προεκλογικής του εκστρατείας να διακόψει κάθε βοήθεια προς την Ουκρανία. Ωστόσο, ορισμένοι από τους συμβούλους του υποστήριξαν στα παρασκήνια ότι η Ουάσιγκτον θα πρέπει να συνεχίσει να υποστηρίζει στρατιωτικά το Κίεβο, ειδικά εάν οι ειρηνευτικές συνομιλίες καθυστερήσουν μέχρι τα τέλη του έτους.

Ο Μπάιντεν ενέκρινε περισσότερα από 65 δισεκατομμύρια δολάρια σε βοήθεια για την ασφάλεια στην Ουκρανία κατά τη διάρκεια της θητείας του, συμπεριλαμβανομένων δισεκατομμυρίων τους τελευταίους μήνες της κυβέρνησής του.

Ωστόσο, αξιωματούχοι στο Κίεβο, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου Βολοντιμίρ Ζελένσκι, είπαν ότι η Ουκρανία χρειάζεται περισσότερες εγγυήσεις ασφαλείας πριν ξεκινήσει συνομιλίες με τη Μόσχα.

Ο Τραμπ πιθανότατα θα αντιμετωπίσει σημαντική ώθηση από ορισμένους Ρεπουμπλικάνους, εάν προχωρήσει με το να ζητήσει πρόσθετη χρηματοδότηση από το Κογκρέσο.

Αξιωματούχοι της κυβέρνησης θεωρούν μια συμφωνία αγοράς όπλων με την Ευρώπη ως πιθανή λύση, επιτρέποντας στην Ουάσιγκτον να υποστηρίξει το Κίεβο χωρίς να ξοδέψει δολάρια των φορολογουμένων των ΗΠΑ. Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε δήλωσε τον περασμένο μήνα ότι η Ευρώπη θα πληρώσει για τα αμερικανικά όπλα για την Ουκρανία.

Πρόοδος στις συνομιλίες ή στα πρόθυρα διάλυσης;

Η Ουάσιγκτον και η Μόσχα έχουν προσφέρει μονομαχίες για τις προοπτικές των ειρηνευτικών συνομιλιών, τροφοδοτώντας εικασίες για τον βαθμό στον οποίο η κυβέρνηση Τραμπ θα είναι σε θέση να πείσει τόσο την Ουκρανία όσο και τη Ρωσία να έρθουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων τους επόμενους μήνες.

Ο Τραμπ δήλωσε την Κυριακή ότι βρισκόταν σε επαφή με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν και πίστευε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες «σημειώνουν πρόοδο στις συνομιλίες τους» για τον τερματισμό του πολέμου μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας.

Μετά τα σχόλια του Τραμπ, ο Ρώσος υφυπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Ριάμπκοφ είπε στους δημοσιογράφους ότι οι σχέσεις με την Ουάσιγκτον «ισορροπούν στα πρόθυρα διάλυσης», λέγοντας ότι η Ουκρανία έπρεπε να εγκαταλείψει την προσπάθειά της για ένταξη στο ΝΑΤΟ και να αποσυρθεί από τις περιοχές που κατείχαν οι ρωσικές δυνάμεις.

Οι δύο κυβερνητικές πηγές δήλωσαν ότι ο Λευκός Οίκος είναι πιθανόν μήνες μακριά από την επισημοποίηση ενός ειρηνευτικού σχεδίου για τον τερματισμό των συγκρούσεων και ότι έπρεπε να επεξεργαστεί πολλά άλλα ζητήματα πριν μεσολαβήσει στις συνομιλίες.

Αρκετοί αμερικανοί αξιωματούχοι βρίσκονται στην Ευρώπη αυτή την εβδομάδα για να βοηθήσουν στη δημιουργία του σκηνικού για ενδεχόμενες ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας.

Ο Κέλογκ σχεδιάζει να συζητήσει με τους Ευρωπαίους ηγέτες στη Διάσκεψη για την Ασφάλεια του Μονάχου την αύξηση της βοήθειας προς το Κίεβο.

«Δεν θα έλεγα ότι βρισκόμαστε στην αρχή της διαδικασίας ειρηνευτικού σχεδιασμού γιατί το σκεφτήκαμε», είπε ο Κέλογκ, προσθέτοντας ότι Αμερικανοί αξιωματούχοι αυτή την εβδομάδα θα συναντηθούν με τους Ευρωπαίους ομολόγους τους για να «εκφέρουν τις προσδοκίες μας στους συμμάχους».

«Το πιο σημαντικό, θέλουμε να ακούσουμε από αυτούς», είπε.

Αμερικανοί αξιωματούχοι ελπίζουν επίσης να επισημοποιήσουν μια συμφωνία ορυκτών με την Ουκρανία που θα επιτρέψει την Αμερική πρόσβαση στα πλούσια αποθέματα της χώρας με αντάλλαγμα τη συνεχιζόμενη βοήθεια.

Οι λεπτομέρειες μιας τέτοιας συμφωνίας δεν έχουν γίνει γνωστές. Η ανάπτυξη των αποθεμάτων της Ουκρανίας πιθανότατα θα χρειαζόταν χρόνια και οι ΗΠΑ δεν θα αποκομίσουν αμέσως κέρδη από τις πωλήσεις. Αλλά η κυβέρνηση Τραμπ θεωρεί τη συμφωνία ως κρίσιμο στοιχείο της πολιτικής του για την Ουκρανία.

