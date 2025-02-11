Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Στους 55 οι νεκροί από την πτώση του λεωφορείου από γέφυρα στη Γουατεμάλα - Οι πρώτες εκτιμήσεις για τα αίτια του δυστυχήματος

Την τελευταία τους πνοή άφησαν δύο από τους επτά τραυματίες που νοσηλεύονταν σε κρίσιμη κατάσταση - ΣΚΛΗΡΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ από εικόνες που ανήρτησε η πυροσβεστική

Τροχαίο με λεωφορείο σε προάστιο της Γουατεμάλας

Σε 55 ανέρχεται πλέον ο αριθμός των νεκρών από την χθεσινή πτώση λεωφορείου από γέφυρα σε προάστιο της πρωτεύουσας της Γουατεμάλας, καθώς την τελευταία τους πνοή άφησαν δύο από τους επτά τραυματίες που νοσηλεύονταν σε κρίσιμη κατάσταση.

Το λεωφορείο – το οποίο είχε αναχωρήσει με 75 επιβαίνοντες από το Σαν Αγουστίν Ακασαγουαστλάν, περίπου 100 χιλιόμετρα μακριά από την Πόλη της Γουατεμάλας – εξετράπη της πορείας του και έπεσε από γέφυρα σε γκρεμό 20 μέτρων, καταλήγοντας σε ρέμα.

Τροχαίο Γουατεμάλα

Όπως φαίνεται σε βίντεο από κάμερα ασφαλείας που μετέδωσαν τηλεοπτικά δίκτυα της Γουατεμάλας, το λεωφορείο παραβίασε κόκκινο σηματοδότη έχοντας αναπτύξει μεγάλη ταχύτητα, κάτι που ενισχύει το σενάριο ότι ο οδηγός έχασε τον έλεγχο λόγω βλάβης στα φρένα, με αποτέλεσμα το όχημα να προσκρούσει σε προπορευόμενα αυτοκίνητα προτού κάνει «βουτιά» από τη γέφυρα.

Ο πρόεδρος της Γουατεμάλας Μπερνάρντο Αρέβαλο κήρυξε τριήμερο εθνικό πένθος, εκφράζοντας τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων του δυστυχήματος – ενός από τα πιο πολύνεκρα την τελευταία δεκαετία στη Λατινική Αμερική.

Τον Ιανουάριο του 2018, 52 άνθρωποι βρήκαν τον θάνατο όταν λεωφορείο έπεσε σε γκρεμό στο Περού. Τον Μάρτιο του 2015, 54 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν λεωφορείο έπεσε σε γκρεμό στη νότια Βραζιλία.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Γουατεμάλα τροχαίο δυστύχημα Νεκροί
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
6 0 Bookmark