Σε 55 ανέρχεται πλέον ο αριθμός των νεκρών από την χθεσινή πτώση λεωφορείου από γέφυρα σε προάστιο της πρωτεύουσας της Γουατεμάλας, καθώς την τελευταία τους πνοή άφησαν δύο από τους επτά τραυματίες που νοσηλεύονταν σε κρίσιμη κατάσταση.

Luto en Guatemala 😞🙏🏽💔



Más de 40 personas perdieron la v-¡d4 en un accidente de tránsito cuando un bus cayó del puente Belice en la Ciudad Capital, aparentemente presentó desperfectos en el sistema de frenos. 😔😰#ImpactoNoticiasGT pic.twitter.com/56Ckwd6PGw February 10, 2025

Το λεωφορείο – το οποίο είχε αναχωρήσει με 75 επιβαίνοντες από το Σαν Αγουστίν Ακασαγουαστλάν, περίπου 100 χιλιόμετρα μακριά από την Πόλη της Γουατεμάλας – εξετράπη της πορείας του και έπεσε από γέφυρα σε γκρεμό 20 μέτρων, καταλήγοντας σε ρέμα.

Όπως φαίνεται σε βίντεο από κάμερα ασφαλείας που μετέδωσαν τηλεοπτικά δίκτυα της Γουατεμάλας, το λεωφορείο παραβίασε κόκκινο σηματοδότη έχοντας αναπτύξει μεγάλη ταχύτητα, κάτι που ενισχύει το σενάριο ότι ο οδηγός έχασε τον έλεγχο λόγω βλάβης στα φρένα, με αποτέλεσμα το όχημα να προσκρούσει σε προπορευόμενα αυτοκίνητα προτού κάνει «βουτιά» από τη γέφυρα.

#Tragedia #CalzadaLaPaz

Preliminarmente se habla de al menos 46 muertos, luego que un bus extraurbano cayera en río de aguas negras, aledaño al asentamiento Jesús de la Buena Esperanza. pic.twitter.com/daxZ5Zqzny — Noti7 (@Noti7Guatemala) February 10, 2025

Ο πρόεδρος της Γουατεμάλας Μπερνάρντο Αρέβαλο κήρυξε τριήμερο εθνικό πένθος, εκφράζοντας τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων του δυστυχήματος – ενός από τα πιο πολύνεκρα την τελευταία δεκαετία στη Λατινική Αμερική.

Sigue el apoyo por parte de #PNC y cuerpos de rescate en búsqueda de víctimas de accidente de tránsito de autobús que se embarranca en la zona 6.



Todo el apoyo necesario. pic.twitter.com/6zkF9dinoE — PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) February 10, 2025

Τον Ιανουάριο του 2018, 52 άνθρωποι βρήκαν τον θάνατο όταν λεωφορείο έπεσε σε γκρεμό στο Περού. Τον Μάρτιο του 2015, 54 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν λεωφορείο έπεσε σε γκρεμό στη νότια Βραζιλία.

Fatal accidente al caer bus en puente de Guatemala deja 40 muertos. En la bajada de la colonia Atlántida hacia el cementerio Buganvilias un bus cayó en un barranco del sector y se reportan hasta ahora 40 fallecidos 🤔😯 pic.twitter.com/1FB7SQcIf2 — CrónicaPolicial (@CronicaPolicial) February 10, 2025

