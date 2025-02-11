Τουλάχιστον ένας άνθρωπος σκοτώθηκε τη Δευτέρα όταν ένα μεσαίου μεγέθους επαγγελματικό τζετ γλίστρησε από τον διάδρομο προσγείωσης στο περιφερειακό αεροδρόμιο Scottsdale της Αριζόνα και συγκρούστηκε με ένα άλλο τζετ που ήταν σταθμευμένο, δήλωσαν οι αρχές.

Ο Ντέιβ Φόλιο, εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας του Scottsdale, δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ότι τουλάχιστον άλλα τέσσερα άτομα τραυματίστηκαν στη συντριβή.

Ένα άτομο παραμένει παγιδευμένο μέσα σε ένα από τα αεροσκάφη και οι πρώτες βοήθειες εργάζονται για τον απεγκλωβισμό του, είπε, ενώ άλλα τρία άτομα μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία της περιοχής.

Ο Ντέιβ Φόλιο δεν έδωσε άλλες λεπτομέρειες και δεν ήταν αμέσως σαφές τι προκάλεσε την ολίσθηση του τζετ από τον διάδρομο.

Η Ομοσπονδιακή Διοίκηση Αεροπορίας ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι διερευνά τη συντριβή, η οποία, όπως είπε, αφορούσε ένα Learjet 35A που γλίστρησε από τον διάδρομο, το οποίο στη συνέχεια συγκρούστηκε με ένα τζετ Gulfstream 200.

Το περιστατικό έρχεται σε μια περίοδο αυξημένου ελέγχου της αεροπορικής ασφάλειας των ΗΠΑ.

Δυο μικρά αεροσκάφη συγκρούστηκαν στον διάδρομο περιφερειακού αεροδρομίου στην Αριζόνα, δυστύχημα με απολογισμό τουλάχιστον έναν νεκρό, σύμφωνα με τις αρχές της πολιτείας αυτής των ΗΠΑ

Οι ερευνητές του National Transportation Safety Board διερευνούν τρία θανατηφόρα δυστυχήματα τις τελευταίες εβδομάδες: τη σύγκρουση ενός επιβατικού αεροσκάφους και ελικοπτέρου του αμερικανικού στρατού Black Hawk στην Ουάσιγκτον, που σκότωσε 67 ανθρώπους, μια συντριβή ιατρικού αεροσκάφους στη Φιλαδέλφεια που σκότωσε επτά άτομα και ένα αεροπορικό δυστύχημα στην Αλάσκα που σκότωσε 10 άτομα.

