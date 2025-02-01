Ένας πρώην ανώτερος σύμβουλος της Federal Reserve, Τζον Χάρολντ Ρότζερς, συνελήφθη με την κατηγορία ότι συνωμότησε για να κλέψει εμπορικά μυστικά της Fed προς όφελος της Κίνας, ανακοίνωσε την Παρασκευή το υπουργείο Δικαιοσύνης.

Ο Ρότζερς, ο οποίος εργάστηκε ως ανώτερος σύμβουλος στο τμήμα διεθνών οικονομικών της Fed από το 2010 έως το 2021, φέρεται να μοιράστηκε εμπιστευτικές πληροφορίες με Κινέζους συν-συνωμότες που εργάζονταν για τον μηχανισμό πληροφοριών και ασφάλειας της Κίνας και παρουσιάζονταν ως μεταπτυχιακοί φοιτητές.

Ένας δικαστής διέταξε την κράτηση του Ρότζερς μέχρι την ακρόαση κράτησης την επόμενη Τρίτη, σύμφωνα με εκπρόσωπο του γραφείου του εισαγγελέα των ΗΠΑ.

Όπως αναφέρει το Reuters, το διεθνές χρηματοοικονομικό τμήμα της Fed είναι υπεύθυνο για βασική έρευνα, ανάλυση πολιτικής και υποβολή εκθέσεων στους τομείς της εξωτερικής οικονομικής δραστηριότητας, του εξωτερικού εμπορίου και των ροών κεφαλαίων των ΗΠΑ και των εξελίξεων στις διεθνείς χρηματοοικονομικές αγορές και ιδρύματα, σύμφωνα με τον ιστότοπο της κεντρικής τράπεζας των ΗΠΑ.

Από το 2018, ο Ρότζερς φέρεται να άρχισε να ζητά εμπιστευτικές πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων των οικονομικών δεδομένων και ευαίσθητων πληροφοριών σχετικά με τις συζητήσεις για τα επιτόκια, και στη συνέχεια τις μεταβίβασε σε συν-συνωμότες ενώ προσποιήθηκε ότι διδάσκει μαθήματα στην Κίνα, σύμφωνα με το κατηγορητήριο.

Ο Ρότζερς έλαβε πληρωμές για αεροπορικά εισιτήρια, διαμονή και φαγητό κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του στην Κίνα και του προσφέρθηκε πληρωμή για διακοπές στην παραλία, αναφέρει το κατηγορητήριο.

Κατηγορείται για συνωμοσία για διάπραξη οικονομικής κατασκοπείας και για ψευδείς δηλώσεις.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.