Μεγάλος αριθμός ομοσπονδιακών υπαλλήλων αποδέχτηκε την πρόταση της κυβέρνησης Τραμπ που τους παρέχει οικονομικά κίνητρα προκειμένου να παραιτηθούν από τη δουλειά τους, στο πλαίσιο ενός σχεδίου για δραστική συρρίκνωση του μεγέθους της κυβέρνησης, δήλωσε απόψε ένας αξιωματούχος του Λευκού Οίκου.

Ο αναπληρωτής προσωπάρχης Στίβεν Μίλερ είπε ότι δεν έχει τον ακριβή αριθμό, αλλά οι πρώτες ενημερώσεις για το θέμα έδειξαν ότι πολλοί ομοσπονδιακοί υπάλληλοι αποδέχονται την προσφορά.

Ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο, είπε ότι «όλοι οι ομοσπονδιακοί υπάλληλοι είναι αναλώσιμοι», προσθέτοντας: «Το όνειρό μας είναι να δουλεύουν οι άνθρωποι στον ιδιωτικό τομέα, όχι στο δημόσιο».

