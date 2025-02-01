Ο Τραμπ λέει ότι θέλει αξιοκρατία - Πώς μπορεί να το κάνει;

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξέδωσε εκτελεστικά εντάλματα για την κατάργηση των θέσεων για τη διαφορετικότητα, τη δικαιοσύνη και την ένταξη (DEI) σε όλη την ομοσπονδιακή κυβέρνηση και υποσχέθηκε μέτρα κατά των οργανισμών του ιδιωτικού τομέα που εμπλέκονται στη DEI. Ο Ίλον Μασκ, ο οποίος ηγείται του νέου υπουργείου Αποτελεσματικότητας της κυβέρνησης του Τραμπ, έχει διακηρύξει ότι «η DEI πρέπει να πεθάνει». Αυτός και άλλοι προτείνουν την αντικατάστασή της με το "MEI", που σημαίνει αξία, αριστεία και ευφυΐα.

Είμαστε υποστηρικτές της πολιτικής DEI εδώ και χρόνια και δεν θα μπορούσαμε να συμφωνήσουμε περισσότερο ότι στόχος είναι η αξιοκρατία. Αλλά δεν είναι αυτό που συμβαίνει τώρα. Για παράδειγμα, μια startup τεχνολογίας με την οποία συνεργαστήκαμε βαθμολόγησε όλους τους υποψηφίους. Σοκαρίστηκαν όταν ανακάλυψαν ότι προσέλαβαν λευκούς άνδρες που κατέλαβαν τη χαμηλότερη βαθμολογία από οποιαδήποτε άλλη ομάδα. Η εταιρεία δεν ήθελε να συμβεί αυτό - αλλά συνέβη. Έτσι, εάν ο στόχος είναι η αξιοκρατία, πρέπει να τη δημιουργήσουν οι ηγέτες - όχι να υποθέσουν ότι θα συμβεί- μόλις καταργηθεί η DEI.

Οι σημερινοί χώροι εργασίας που θεωρούνται αξιοκρατικοί στη συντριπτική πλειοψηφία αποτελούνται… από μία μόνο ομάδα. Αυτό το γνωρίζουμε από την έρευνα που έχουμε πραγματοποιήσει στο Equality Action Center. Στο πιο πρόσφατο σύνολο δεδομένων της EAC, το 91% έως το 94% των λευκών ανδρών που συμμετείχαν στην έρευνα δήλωσαν ότι είχαν μπροστά τους ένα σαφές μονοπάτι για πρόοδο, ευκαιρίες να εργαστούν σε εργασίες που θα βελτιώσουν την καριέρα τους και είναι ικανοποιημένοι με τη δουλειά τους. Άλλες ομάδες όμως δεν απάντησαν το ίδιος.

Πολλές εταιρείες το γνωρίζουν ήδη αυτό. Ενώ η σταυροφορία κατά της DEI προκαλεί σίγουρα σε κάποιους νευρικότητα, δεν τους βρίσκουμε να υποστηρίζουν τις καλά σχεδιασμένες πρωτοβουλίες για να αναβαθμίσουν τους όρους του ανταγωνισμού, επειδή γνωρίζουν ότι αυτά τα προγράμματα συνδέονται με την ευημερία τους. Αυτές οι εταιρείες θέλουν να δημιουργήσουν κουλτούρες όπου πολλοί διαφορετικοί άνθρωποι μπορούν να ευδοκιμήσουν, προκειμένου να συνδεθούν με τους πελάτες τους, να αξιοποιήσουν την πλήρη δεξαμενή ταλέντων και να μειώσουν τα προβλήματα με τις γυναίκες και τους έγχρωμους ανθρώπους.

Για παράδειγμα, μια ενεργειακή εταιρεία που αντιμετώπιζε προβλήματα με τη διατήρηση των θέσεων των γυναικών ζήτησε από την ΑΗΚ να καταλάβει γιατί. Η έλλειψη πρόσβασης σε ευκαιρίες ήταν ένας μεγάλος παράγοντας: Οι διευθυντές ανέφεραν ότι λιγότερες γυναίκες από άντρες εργάζονταν σε βασικά τεχνικά προϊόντα (διαφορά 13 ποσοστιαίων μονάδων) και σε εργασίες υψηλού προφίλ (διαφορά 17 μονάδων). Και πάλι, η αξιοκρατία δεν αναδύεται απλώς, πρέπει να εργαστείτε συστηματικά προς αυτήν.

Να πώς το κάναμε αυτό. Φτιάξαμε μια λίστα με όλες τις εργασίες υψηλού προφίλ, καθώς και τις εργασίες με μικρότερη αξία, και παρακολουθήσαμε ποιος έκανε τι για τρεις μήνες. Στη συνέχεια, οργανώσαμε ένα εργαστήριο εξηγώντας αυτά τα ευρήματα στους διευθυντές - δείχνοντάς τους τα δεδομένα ότι ορισμένες ομάδες είχαν πολύ περισσότερες ευκαιρίες. Τους επόμενους τρεις μήνες, συλλέξαμε ξανά τα δεδομένα. Η ανισότητα ευκαιριών είχε σχεδόν εξαφανιστεί. Δεν ήταν τόσο δύσκολο να αλλάξεις τον ανταγωνισμό, αλλά δεν έγινε αυτόματα.

Η αξιοκρατία δεν είναι αυτόματη ούτε στις αξιολογήσεις απόδοσης. Κοσκινίζοντας τη βάση δεδομένων μας με περισσότερες από 100.000 αξιολογήσεις, βρίσκουμε με συνέπεια δύο βασικά μοτίβα. Πρώτον, οι γυναίκες και οι έγχρωμοι τείνουν να λαμβάνουν λιγότερο εποικοδομητικά και λιγότερο ειλικρινή σχόλια από τους λευκούς (και, σε ορισμένες εταιρείες, τους Ασιάτες Αμερικανούς) άνδρες. Δεύτερον, οι λευκοί άνδρες λαμβάνουν πολύ λιγότερα σχόλια για την προσωπικότητά τους. Και όταν είναι δύσκολο να συνεργαστούν μαζί τους, συχνά λαμβάνουν το σχόλιο- "αυτός είναι μόνο". Από την άλλη, οι έγχρωμοι άντρες λαμβάνουν μακράν τα πιο αρνητικά σχόλια για την προσωπικότητά τους. Σε μια εταιρεία με την οποία συνεργάστηκε η ΑΗΚ, το 91% των έγχρωμων (αλλά μόνο το 77% των λευκών ανδρών) είχε αναφορές στην προσωπικότητά τους στις αξιολογήσεις της απόδοσής τους. Αυτό είναι αρκετά χαρακτηριστικό.

Η λύση είναι απλή: Πείτε στους διευθυντές τι πρέπει να προσέξουν και καθοδηγήστε τους με στοιχεία. Η καλύτερη λύση είναι να κάνετε μια ανάλυση εργασίας για να εντοπίσετε ποιες ικανότητες απαιτούνται σε κάθε εργασία. Αλλά μια ανάλυση εργασίας (χωρίζοντας κάθε δουλειά σε συγκεκριμένες ικανότητες) μπορεί να είναι μια δαπανηρή πρόταση. Υπάρχει μια πολύ φθηνότερη προσέγγιση: Μια κατασκευαστική εταιρεία απλώς έβαλε τους διευθυντές της να απαριθμήσουν δύο ή τρεις ικανότητες που θεωρούσαν κρίσιμες για κάθε άτομο που αξιολογούσαν, μαζί με δύο ή τρία στοιχεία που δικαιολογούσαν τις αξιολογήσεις τους. Αυτό είχε ισχυρή επίδραση στην αλλαγή του εργασιακού χώρου.

Το διάταγμα Τραμπ κατά της DEI δεν το απαγορεύει, ούτε πρέπει να το απαγορεύει: Η μετάβαση από τις ασαφείς, αδόμητες αξιολογήσεις είχε ως αποτέλεσμα κατά μέσο όρο 50% περισσότερες ανατροφοδοτήσεις βασισμένες σε στοιχεία και 20% περισσότερο προσανατολισμένες στη δράση σε όλες τις ομάδες εργαζομένων.

Μπορεί να έχουμε μια αλλαγή σε αυτό που ονομάζουμε ποικιλομορφία, ισότητα και συμπερίληψη αφού το ακρωνύμιο έχει πλέον αλλάξει - τι θα λέγατε για την Πρωτοβουλία Αξιοκρατίας ή το Τμήμα Αριστείας; Αλλά οι ιδέες πίσω από τις πολιτικές DEI δεν θα πεθάνουν για έναν απλό λόγο: Οι οργανισμοί θέλουν και πρέπει να προσλαμβάνουν και να προωθούν τους καλύτερους ανθρώπους. Είμαστε όλοι υπέρ της αξίας, της αριστείας και της ευφυΐας. Ας εργαστούμε μαζί, χρησιμοποιώντας τα εργαλεία που παράγουν πραγματικές αξιοκρατίες - και να μην τσιγκουνευόμαστε τη σκληρή δουλειά που απαιτείται για τη δημιουργία τους.

Η Vernā Myers είναι Διευθύνων Σύμβουλος της Vernā Myers Company και ήταν αντιπρόεδρος για τη στρατηγική ένταξης στο Netflix.

Η Joan C. Williams είναι διευθύντρια του Equality Action Center και διακεκριμένη καθηγήτρια δικαίου στο Νομικό Κολλέγιο του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνια, στο Σαν Φρανσίσκο.



Πηγή: The Washington Post

