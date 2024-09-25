Τυνησία: 13 μετανάστες νεκροί στα ανοιχτά της Σέμπα

Δεκατρείς άνθρωποι, που πιστεύεται ότι προέρχονταν από την υποσαχάρια Αφρική, βρέθηκαν νεκροί σήμερα στα ανοιχτά των ανατολικών ακτών της Τυνησίας, όπως ανέφερε μια πηγή των δικαστικών αρχών.

Οι μετανάστες εντοπίστηκαν από την ακτοφυλακή στα ανοιχτά των πόλεων Σέμπα και Σαλάκτα, είπε ο Φαρίντ Μπεν Τζα, ο εκπρόσωπος της εισαγγελίας της περιοχής Μάντια και Μοναστίρ. Όλα τα θύματα ήταν άνδρες.

Οι αρχές διεξάγουν έρευνα για να διαλευκάνουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες πνίγηκαν οι άνθρωποι αυτοί, πρόσθεσε ο εκπρόσωπος, χωρίς να δώσει άλλες διευκρινίσεις.

Η Τυνησία είναι, μαζί με τη Λιβύη, ένα από τα κύρια σημεία αναχώρησης των μεταναστών από τη βόρεια Αφρική. Πρόκειται για ανθρώπους που κατάγονται κυρίως από χώρες της υποσαχάριας Αφρικής αλλά και Τυνήσιους που αποτολμούν τον επικίνδυνο διάπλου της Μεσογείου με την ελπίδα ότι θα φτάσουν στην Ευρώπη.

Περισσότεροι από 1.300 μετανάστες πνίγηκαν πέρυσι ή αγνοούνται ακόμη, σε ναυάγια που σημειώθηκαν κοντά στις τυνησιακές ακτές, σύμφωνα με τη μη κυβερνητική οργάνωση Τυνησιακό Φόρουμ για τα Οικονομικά και Κοινωνικά Δικαιώματα.

Την τελευταία δεκαετία, συνολικά 30.309 μετανάστες έχασαν τη ζωή τους στη Μεσόγειο. Από τις αρχές του 2024 τα θύματα ανέρχονται σε 1.405, με βάση τα πιο πρόσφατα στοιχεία του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.