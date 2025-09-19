Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Οι ΗΠΑ τερματίζουν το προσωρινό καθεστώς προστασίας για τους Σύρους

Το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας θα τερματίσει την προστασία απέλασης για τους Σύρους μετανάστες στις ΗΠΑ - Η νέα διάταξη θα τεθεί σε ισχύ στις 21 Νοεμβρίου

Μετανάστες

Το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ θα τερματίσει την προστασία απέλασης για τους Σύρους μετανάστες που ζουν στις ΗΠΑ, σύμφωνα με κυβερνητική ανακοίνωση που δημοσιεύτηκε την Παρασκευή.

Η ενέργεια που τερματίζει το προσωρινό καθεστώς προστασίας για τη Συρία, το οποίο επρόκειτο να λήξει στις 30 Σεπτεμβρίου, θα τεθεί σε ισχύ στις 21 Νοεμβρίου, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ντόναλντ Τραμπ ΗΠΑ Μετανάστες Συρία
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
3 0 Bookmark