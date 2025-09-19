Οι ΗΠΑ τερματίζουν το προσωρινό καθεστώς προστασίας για τους Σύρους

Το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ θα τερματίσει την προστασία απέλασης για τους Σύρους μετανάστες που ζουν στις ΗΠΑ, σύμφωνα με κυβερνητική ανακοίνωση που δημοσιεύτηκε την Παρασκευή.

Η ενέργεια που τερματίζει το προσωρινό καθεστώς προστασίας για τη Συρία, το οποίο επρόκειτο να λήξει στις 30 Σεπτεμβρίου, θα τεθεί σε ισχύ στις 21 Νοεμβρίου, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Πηγή: skai.gr

