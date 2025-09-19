ΝΑΤΟ: Σύγκληση του Βορειοατλαντικού Συμβουλίου την επόμενη εβδομάδα για την Εσθονία

Το Βορειοατλαντικό Συμβούλιο θα συνεδριάσει στις αρχές της επόμενης εβδομάδας για να εξετάσει την παραβίαση του εναέριου χώρου της Εσθονίας από ρωσικά μαχητικά, ανακοίνωσε το ΝΑΤΟ, έπειτα από το αίτημα του Ταλίν για διαβουλεύσεις βάσει του Άρθρου 4 της Συνθήκης της Ουάσινγκτον.

Η Εσθονία είχε ζητήσει νωρίτερα επίσημα διαβουλεύσεις βάσει του Άρθρου 4 της Συνθήκης της Ουάσινγκτον. Η διαδικασία ορίζει ότι: «Τα Μέρη θα διαβουλεύονται κάθε φορά που, κατά την άποψη οποιουδήποτε εξ αυτών, η εδαφική ακεραιότητα, η πολιτική ανεξαρτησία ή η ασφάλεια οποιουδήποτε Μέλους απειλείται».

Η τελευταία φορά που ενεργοποιήθηκε ήταν από την Πολωνία νωρίτερα αυτόν τον μήνα, μετά την παραβίαση του εναέριου χώρου της από ρωσικά drones, και πριν από αυτό το είχε επικαλεστεί ομάδα χωρών το 2022, μετά τη ρωσική εισβολή πλήρους κλίμακας στην Ουκρανία.

Το ΝΑΤΟ επιβεβαίωσε ότι τρία ρωσικά μαχητικά MiG-31 παραβίασαν τον εναέριο χώρο της Εσθονίας, τονίζοντας ότι «δεν πρόκειται για συμπεριφορά που θα ανέμενε κανείς από μια επαγγελματική πολεμική αεροπορία».

Η Συμμαχία ανακοίνωσε ότι αντέδρασε άμεσα στο πλαίσιο της επιχείρησης Eastern Sentry, με ιταλικά F-35 να απογειώνονται από την Εσθονία, ενώ Σουηδία και Φινλανδία απογείωσαν επίσης αεροσκάφη.

Πηγή: skai.gr

