Αντισυνταγματική η απόφαση Τραμπ που αρνείται επιχορηγήσεις σε καλλιτέχνες λόγω «ιδεολογίας φύλου»

Ομοσπονδιακός δικαστής εμπόδισε την Παρασκευή την κυβέρνηση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να δυσφημίσει οργανισμούς τέχνης που θεωρούνται ότι προωθούν την «ιδεολογία των φύλων» όταν αποφασίζουν ποιοι θα πρέπει να λάβουν επιχορηγήσεις από το Εθνικό Ίδρυμα Τεχνών (ΕΙΤ).

Σύμφωνα με το Reuters, ο περιφερειακός δικαστής των ΗΠΑ, Γουίλιαμ Σμιθ, στο Πρόβιντενς του Ρόουντ Άιλαντ, έκρινε ότι η πολιτική που υιοθέτησε το ΕΙΤ για την εφαρμογή ενός εκτελεστικού διατάγματος που υπέγραψε ο Τραμπ ήταν παράνομη και παραβίαζε την προστασία της ελευθερίας του λόγου που προβλέπεται στην Πρώτη Τροπολογία του Συντάγματος των ΗΠΑ.

Ο Σμιθ, διορισμένη από τον Ρεπουμπλικάνο πρόεδρο Τζορτζ Μπους, δήλωσε ότι η πολιτική περιορίζει αθέμιτα τον λόγο των καλλιτεχνών επειδή «αποδίδει αρνητικό βάρος στην έκφραση ορισμένων ιδεών σχετικά με το ζήτημα της ταυτότητας φύλου».

Η απόφαση ελήφθη μετά από αγωγή που υπέβαλαν τέσσερις οργανισμοί τέχνης και θεάτρου που εκπροσωπούνται από την Αμερικανική Ένωση Πολιτικών Ελευθεριών τον Μάρτιο, αφού το ΕΙΤ απαίτησε από τους αιτούντες επιχορήγηση να πιστοποιήσουν ότι δεν θα προωθούσαν την «ιδεολογία των φύλων».

Το ΕΙΤ υιοθέτησε αυτά τα κριτήρια σύμφωνα με εκτελεστικό διάταγμα που υπέγραψε ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος κατά την επιστροφή του για τη δεύτερη θητεία του στις 20 Ιανουαρίου, το οποίο όριζε ότι η κυβέρνηση έπρεπε να αναγνωρίσει μόνο δύο φύλα - αρσενικό και θηλυκό - και απαιτούσε από τις υπηρεσίες να διασφαλίσουν ότι τα κεφάλαια επιχορήγησης δεν προωθούν αυτό που ο ίδιος αποκάλεσε «ιδεολογία των φύλων».

Οι ενάγοντες δήλωσαν ότι η πολιτική του ΕΙΤ θα τους αναγκάσει να αυτολογοκρίνονται για να λάβουν χρηματοδότηση και να αλλάξουν το πεδίο εφαρμογής των καλλιτεχνικών έργων που περιλαμβάνουν τρανς χαρακτήρες ή ΛΟΑΤΚΙ+ ηθοποιούς.

Μετά την κατάθεση της αγωγής, το ΕΙΤ ακύρωσε την αρχική της πολιτική σχετικά με την «ιδεολογία των φύλων» και ανακοίνωσε ότι θα εφαρμόσει εκ νέου το εκτελεστικό διάταγμα του Τραμπ μέσω ενός νέου που υιοθέτησε στις 30 Απριλίου.

Σύμφωνα με τη νέα πολιτική, ο πρόεδρος του ΕΙΤ θα αξιολογεί τις αιτήσεις επιχορήγησης «για καλλιτεχνική αριστεία και αξία, συμπεριλαμβανομένου του κατά πόσον το προτεινόμενο έργο προωθεί την ιδεολογία των φύλων», «κατά περίπτωση».

Ενώ ένα έργο που θεωρείται ότι προωθεί την «ιδεολογία των φύλων» δεν θα στερούνταν χρηματοδότησης αποκλειστικά και μόνο με αυτή τη βάση, η απόφαση αυτή θα μπορούσε να επηρεάσει το αν θα λάβει τελική έγκριση, ανέφερε η κυβέρνηση.

Ο Σμιθ είχε καταλήξει σε προηγούμενη γνωμοδότηση ότι η αρχική πολιτική του ΕΙΤ πιθανότατα ήταν αντισυνταγματική. Στην απόφαση της Παρασκευής, είπε ότι η τελευταία ρύθμιση συνιστά έναν αντισυνταγματικό περιορισμό του ιδιωτικού λόγου. Είπε επίσης ότι το καταστατικό του οργανισμού δεν εξουσιοδοτεί τον πρόεδρό του να απορρίπτει αιτήσεις λόγω συγκεκριμένων απόψεων.

