Οι ΗΠΑ στο πλευρό των Φιλιππίνων εν μέσω αυξημένων εντάσεων με την Κίνα στη Σινική Θάλασσα

Οι Ηνωμένες Πολιτείες δήλωσαν τη Δευτέρα ότι τάσσονται στο πλευρό Φιλιππίνων, εφαρμόζοντας τη συνθήκη αμοιβαίας άμυνας του 1951, εν μέσω αυξημένων εντάσεων με την Κίνα στη διαφιλονικούμενη Νότια Σινική Θάλασσα.

Νωρίτερα, το Υπουργείο Εξωτερικών της Κίνας κάλεσε τη Μανίλα να μην αμφισβητήσει τις προσπάθειες του Πεκίνου να «διαφυλάξει την εδαφική του κυριαρχία και τα θαλάσσια δικαιώματα και συμφέροντα» μετά το περιστατικό της Κυριακής στα νησιά Σπράτλι, στο οποίο οι Φιλιππίνες ανέφεραν ότι η Κίνα ανέπτυξε κανόνια νερού και εμβόλισε ένα φιλιππινέζικο πλοίο.

Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ, Τόμι Πίγκοτ, καταδίκασε την «εμβολισμό και την υδροβολή» ενός φιλιππινέζικου πλοίου από την Κίνα και δήλωσε ότι η Ουάσινγκτον στέκεται στο πλευρό του συμμάχου της «καθώς αντιμετωπίζει τις επικίνδυνες ενέργειες της Κίνας που υπονομεύουν την περιφερειακή σταθερότητα».

Σε δήλωσή του, ο Πίγκοτ επιβεβαίωσε ότι το Άρθρο IV της Συνθήκης Αμοιβαίας Άμυνας ΗΠΑ-Φιλιππίνων του 1951 «επεκτείνεται σε ένοπλες επιθέσεις εναντίον ενόπλων δυνάμεων, δημόσιων σκαφών ή αεροσκαφών των Φιλιππίνων - συμπεριλαμβανομένων εκείνων της Ακτοφυλακής τους - οπουδήποτε στη Νότια Σινική Θάλασσα».

Τα δύο έθνη έχουν επανειλημμένα αντιπαρατεθεί τα τελευταία χρόνια στη Νότια Σινική Θάλασσα, μια στρατηγική εμπορική διαδρομή που διευκολύνει το ετήσιο εμπόριο μέσω πλοίων αξίας άνω των 3 τρισεκατομμυρίων δολαρίων και της οποίας το μεγαλύτερο μέρος διεκδικεί η Κίνα, σύμφωνα με το Reuters.

Οι εντάσεις έχουν κλιμακωθεί πρόσφατα και ο Λιν Τζιαν, εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών της Κίνας, δήλωσε σε τακτική ενημέρωση των δημοσιογράφων ότι οι Φιλιππίνες θα πρέπει να σταματήσουν αμέσως τις «παραβιάσεις και τις προκλήσεις».

Το Υπουργείο Εξωτερικών των Φιλιππίνων σε ανακοίνωσή του ανέφερε: «Οι εκτεταμένες εδαφικές και θαλάσσιες διεκδικήσεις της Κίνας στη Νότια Σινική Θάλασσα και οι ολοένα και πιο καταπιεστικές ενέργειές της για την προώθησή τους εις βάρος των γειτόνων της συνεχίζουν να υπονομεύουν την περιφερειακή σταθερότητα και να αντιβαίνουν στις προηγούμενες δεσμεύσεις της για ειρηνική επίλυση των διαφορών».

Πέρυσι, κατά τη διάρκεια της προηγούμενης κυβέρνησης Μπάιντεν, δύο ανώτεροι Ρεπουμπλικάνοι γερουσιαστές των ΗΠΑ ζήτησαν μια λίστα επιλογών που θα αναπτυχθούν από το Πεντάγωνο και το Υπουργείο Εξωτερικών για την υποστήριξη των Φιλιππίνων εναντίον του Πεκίνου στη Νότια Σινική Θάλασσα, λέγοντας ότι ο περιορισμός των απαντήσεων σε προφορικές διαβεβαιώσεις για την εφαρμογή του Άρθρου IV υπονομεύει την αξιοπιστία και την αξία αυτών των δεσμεύσεων.

