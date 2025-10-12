Σύγκρουση κινεζικού πλοίου με πλοίο των Φιλιππίνων στη Νότια Σινική Θάλασσα

Νέα ένταση στις σχέσεις Κίνας και Φιλιππίνων πυροδότησε η σύγκρουση μεταξύ πλοίων των δύο χωρών στη Νότια Σινική Θάλασσα, με το Πεκίνο και τη Μανίλα να επιρρίπτουν η μία στην άλλη την ευθύνη.

Το περιστατικό έλαβε χώρα κοντά στο νησί Θίτου, μέρος του νησιωτικού συμπλέγματος Σπράτλι, ένα αμφισβητούμενο τμήμα της Νότιας Σινικής Θάλασσας, για το οποίο η Μανίλα και το Πεκίνο είχαν επανειλημμένως αντιπαρατεθεί τα τελευταία χρόνια.

Η ακτοφυλακή της Κίνας δήλωσε ότι δύο κυβερνητικά πλοία των Φιλιππίνων εισήλθαν παράνομα στα ύδατα της Νότιας Σινικής Θάλασσας την Κυριακή, γεγονός που οδήγησε στη σύγκρουση του ενός εξ αυτών με πλοίο της κινεζικής ακτοφυλακής.

Ένα κυβερνητικό πλοίο των Φιλιππίνων «αγνόησε τις επανειλημμένες αυστηρές προειδοποιήσεις από την κινεζική πλευρά» και «πλησίασε επικίνδυνα το σκάφος της Κινεζικής Ακτοφυλακής» κοντά στο Σάντι Κέι, προκαλώντας τη σύγκρουση για την οποία η φιλιππινέζικη πλευρά φέρει πλήρη ευθύνη, ανέφερε ο Liu Dejun, εκπρόσωπος της κινεζικής ακτοφυλακής.

Από την πλευρά της η Μανίλα, ανέφερε ότι το κινεζικό πλοίο «εσκεμμένα εμβόλισε» πλοίο της φιλιππινέζικης κυβέρνησης που ήταν αγκυροβολημένο κοντά σε ένα νησί στο αμφισβητούμενο τμήμα της Νότιας Σινικής Θάλασσας.

Οι Φιλιππίνες ανέφεραν ότι το πλοίο της κινεζικής ακτοφυλακής «έβαλε με το κανόνι νερού του» εναντίον του πλοίου BRP Datu Pagbuaya, που ανήκει στο γραφείο αλιείας της Μανίλα, στις 9:15 π.μ. την Κυριακή.

«Μόλις τρία λεπτά αργότερα... το ίδιο [κινεζικό] πλοίο εμβόλισε εσκεμμένα την πρύμνη» του φιλιππινέζικου σκάφους, «προκαλώντας μικρές δομικές ζημιές αλλά όχι τραυματισμούς στο πλήρωμα», προστίθεται στην ανακοίνωση.

«Παρά τις εν λόγω τακτικές εκφοβισμού και τις επιθετικές ενέργειες... δεν θα εκφοβιστούμε, ούτε θα εκδιωχθούμε», προσθέτει η Μανίλα

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.