Η μόνιμη αντιπροσωπεία του Ιράν στον ΟΗΕ απέρριψε χθες Σάββατο τους ισχυρισμούς που συνδέουν την Τεχεράνη με την άνευ προηγουμένου επίθεση που εξαπέλυσε η Χαμάς εναντίον του Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

Μέσω ανακοίνωσης που εξέδωσε, η ιρανική αντιπροσωπεία απαντάει σε ερωτήματα των εφημερίδων New York Times και Wall Street Journal σχετικά με τον ισχυρισμό του Ισραήλ ότι εξασφάλισε πρακτικά από μυστικές συναντήσεις της Χαμάς, τα οποία υποδηλώνουν πως η Τεχεράνη είχε ενημερωθεί για τη σχεδιαζόμενη επίθεση.

Επισημαίνοντας ότι «αξιωματούχοι της Χαμάς στη Ντόχα έχουν ανακοινώσει ότι δεν είχαν οποιαδήποτε πληροφόρηση σχετικά με την επιχείρηση και μόνον ο στρατιωτικός βραχίονας της Χαμάς που εδρεύει στη Γάζα ήταν υπεύθυνος για τον σχεδιασμό, την απόφαση και τη διεύθυνση της επιχείρησης», η ιρανική διπλωματική αντιπροσωπεία υπογραμμίζει πως «οποιοσδήποτε ισχυρισμός αποσκοπεί να συνδέσει μερικώς ή πλήρως την επιχείρηση με το Ιράν ή τη Χεζμπολάχ είναι άκυρος και προέρχεται από παραποιημένα έγγραφα».

Δημοσίευμα των New York Times ανέφερε το Σάββατο ότι πρακτικά από μυστικές συναντήσεις της Χαμάς, τα οποία κατέσχεσε ο ισραηλινός στρατός και εξασφάλισε η αμερικανική εφημερίδα, περιείχαν λεπτομερή καταγραφή του σχεδιασμού της επίθεσης της 7ης Οκτωβρίου 2023, καταδεικνύοντας την αποφασιστικότητα του Γιαχία Σινουάρ – του σημερινού ηγέτη του πολιτικού γραφείου της Χαμάς – να πείσει τους συμμάχους του παλαιστινιακού κινήματος, το Ιράν και τη Χεζμπολάχ, να συμμετάσχουν στην επιχείρηση ή τουλάχιστον να δεσμευτούν πως θα συμμετείχαν σε μια ευρύτερη σύγκρουση με το Ισραήλ εφόσον η Χαμάς εξαπέλυε αιφνιδιαστική διασυνοριακή επίθεση.

Στις 7 Οκτωβρίου 2023, η Χαμάς εξαπέλυσε μια άνευ προηγουμένου επίθεση στο νότιο Ισραήλ, σκοτώνοντας 1.200 ανθρώπους και αιχμαλωτίζοντας περίπου 250 ομήρους. Σε αντίποινα, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) διεξάγουν έκτοτε ευρείας κλίμακας επιχειρήσεις στη Λωρίδα της Γάζας.

Ιρανοί αξιωματούχοι έχουν κατ’ επανάληψη δηλώσει πως παρότι η Τεχεράνη υποστηρίζει την παλαιστινιακή αντίσταση, συμπεριλαμβανομένης της Χαμάς, δεν γνώριζε εκ των προτέρων το παραμικρό σχετικά με την επίθεση εναντίον του Ισραήλ και δεν συμμετείχε στην εκτέλεσή της.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

