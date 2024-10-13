Ιράν: Απαγορεύονται οι βομβητές και οι φορητοί ασύρματοι σε πτήσεις

Το Ιράν απαγόρευσε στους επιβάτες όλων των πτήσεων να μεταφέρουν βομβητές και φορητούς ασυρμάτους, στον απόηχο των επιθέσεων του προηγούμενου μήνα κατά τις οποίες τέτοιες συσκευές επικοινωνίας εξερράγησαν σχεδόν ταυτόχρονα σε Λίβανο και Συρία.

Ο νέος κανονισμός ισχύει τόσο για την καμπίνα επιβατών όσο και για τον χώρο των αποσκευών στα αεροσκάφη, διευκρίνισε το Σάββατο εκπρόσωπος της υπηρεσίας πολιτικής αεροπορίας του Ιράν στο πρακτορείο ειδήσεων ISNA.

Οι ταξιδιώτες επιτρέπεται να έχουν μαζί τους κινητά τηλέφωνα κατά την επιβίβασή τους.

Χιλιάδες βομβητές και φορητοί ασύρματοι που ανήκαν σε μέλη της φιλοϊρανικής Χεζμπολάχ εξερράγησαν τον Σεπτέμβριο. Η Χεζμπολάχ και το Ιράν επέρριψαν την ευθύνη στο Ισραήλ. Τουλάχιστον 39 νεκροί και περίπου 3.000 τραυματίες, ορισμένοι εκ των οποίων σοβαρά, ήταν ο απολογισμός των επιθέσεων. Τα θύματα ήταν στην πλειονότητά τους μέλη της Χεζμπολάχ.

Το Ιράν είναι ο βασικός σύμμαχος και υποστηρικτής της Χεζμπολάχ του Λιβάνου στον πολυετή αγώνα της απέναντι στο Ισραήλ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.