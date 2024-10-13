Τουλάχιστον 8 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους λόγω των έντονων βροχοπτώσεων στη Βραζιλία, που άφησαν πάνω από ένα εκατομμύριο νοικοκυριά χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα στην πολιτεία του Σάο Πάολο, ανακοίνωσαν χθες, Σάββατο, οι αρχές.

Έως και 100 χιλιοστά βροχής ημερησίως, άνεμοι ταχύτητας 100 χιλιομέτρων την ώρα και χαλάζι: ορισμένες περιοχές του κεντρικού και του νοτιοανατολικού τμήματος της χώρας έχουν πληγεί από την Παρασκευή από ισχυρές καταιγίδες, σύμφωνα με το Εθνικό Μετεωρολογικό Ινστιτούτο (Inmet).

Στην πολιτεία του Σάο Πάολο, την πολυπληθέστερη της χώρας, 7 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από την πτώση δέντρων και τοίχων οικημάτων που κατέρρευσαν, ανακοίνωσε η κρατική υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας.

Στην Μπραζίλια, την πρωτεύουσα της χώρας, ένας στρατιώτης έχασε τη ζωή του κι άλλος ένας τραυματίστηκε από την πτώση δέντρου καθώς κατέβαζαν σημαία μπροστά από το αρχηγείο της στρατονομίας, σύμφωνα με την στρατιωτική διοίκηση της περιοχής.

Και πάλι στην πρωτεύουσα, αξιωματούχοι της Βουλής των Αντιπροσώπων χρειάστηκε να ανοίξουν ομπρέλες κατά τη διάρκεια συνεδρίασης της ολομέλειας, λόγω του νερού που έπεφτε από την οροφή, ενώ διαρροές επηρέασαν ηλεκτρονικό εξοπλισμό, σύμφωνα με εικόνες που μεταδόθηκαν από τα μέσα ενημέρωσης και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Μεγάλο τμήμα της πόλης του Σάο Πάολο βρέθηκε στο σκοτάδι και τουλάχιστον 1,6 εκατομμύρια νοικοκυριά δεν είχαν ηλεκτρικό ρεύμα, ανακοίνωσε παράλληλα ο ενεργειακός όμιλος Enel.

«Σε ορισμένες περιοχές, ολόκληρα τμήματα του δικτύου υπέστησαν ζημιές και θα πρέπει να ανακατασκευαστούν χιλιόμετρα δικτύου, αντικαθιστώντας στύλους, μετασχηματιστές και λοιπό εξοπλισμό», διευκρίνισε ο όμιλος σε μήνυμά του.

Οι καταρρακτώδεις βροχές έρχονται ύστερα από μια από τις χειρότερες περιόδους ξηρασίας που έχει γνωρίσει η Βραζιλία από τότε που άρχισαν να συλλέγονται δεδομένα, η οποία ευνόησε την εξάπλωση πυρκαγιών.

Στην Μπραζίλια οι έντονες βροχοπτώσεις έγιναν δεκτές με ανακούφιση έπειτα από ένα ρεκόρ πάνω από 165 ημερών χωρίς βροχή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.