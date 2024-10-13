Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του κατά την αναγκαστική προσγείωση που επιχείρησε σήμερα αεροσκάφος τύπου Antonov-3 στη Γιακουτία της Σιβηρίας, ανακοίνωσαν σήμερα οι τοπικές αρχές.

Το δυστύχημα σημειώθηκε στα περίχωρα της πόλης Ολεκμίνσκ, όπου «αεροσκάφος An-3 της αεροπορικής εταιρείας Borus έκανε αναγκαστική προσγείωση». Φωτογραφίες από τον τόπο του δυστυχήματος δείχνουν το μικρό αεροσκάφος να έχει συντριβεί σε δασική έκταση.

The An-3 aircraft of the Borus Airlines made an emergency landing 1.5 km from the Yakut city of Olekminsk.



"There were five people on board the plane, including three crew members and two passengers," the statement said.



Photo: Telegram channel of the Ministry of Emergency… pic.twitter.com/fN1OdsCqQX — Shadows (@Shadows653) October 13, 2024

Στο αεροπλάνο επέβαιναν πέντε άνθρωποι, τρία μέλη πληρώματος και δύο ταξιδιώτες, σύμφωνα με την ενημέρωση από το υπουργείο Καταστάσεων Έκτακτης Ανάγκης της ρωσικής Δημοκρατίας των Σαχά (ευρύτερα γνωστής ως Γιακουτία).

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο πιλότος υποχρεώθηκε να επιχειρήσει αναγκαστική προσγείωση εξαιτίας απώλειας ισχύος του κινητήρα, αναφέρει το γραφείο του εισαγγελέα της Ανατολικής Σιβηρίας σε ανάρτησή του στο Telegram.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

