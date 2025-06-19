Γερμανία: Ένας στους τέσσερις μετανάστες θέλει να φύγει

Νέα έρευνα αποκαλύπτει ότι αυξάνεται το ποσοστό μεταναστών που εξετάζουν το ενδεχόμενο να αποχωρήσουν από τη Γερμανία, παρά τη σημαντική ανάγκη της χώρας για εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, η γερμανική οικονομία αντιμετωπίζει ένα οξύ έλλειμμα προσωπικού, με περίπου 1,4 εκατομμύρια θέσεις εργασίας να παραμένουν κενές στο τέλος του 2024. Οι αλλοδαποί εργαζόμενοι αποτελούν πλέον περισσότερο από το 16% της αγοράς εργασίας – ποσοστό διπλάσιο σε σχέση με το 2010 –, έχοντας σημαντική παρουσία σε βασικούς τομείς, όπως η υγεία.

Τάσεις φυγής και το προφίλ των μεταναστών που σκέφτονται την αποχώρηση

Παρά τον αυξανόμενο αριθμό μεταναστών που επιλέγουν τη Γερμανία για επαγγελματικές ευκαιρίες, πολλά μέλη αυτής της κοινωνικής ομάδας εξετάζουν να εγκαταλείψουν τη χώρα. Σύμφωνα με ευρεία έρευνα του Ινστιτούτου Ερευνών για την Απασχόληση (IAB), το 26% των ερωτηθέντων μεταναστών (περίπου 2,6 εκατομμύρια άτομα) σκέφτηκαν να φύγουν από τη Γερμανία τον τελευταίο χρόνο, ενώ το 3% έχει ήδη προχωρήσει σε συγκεκριμένες ενέργειες.

Σημαντικό εύρημα αποτελεί το γεγονός πως αυτοί που αναζητούν καλύτερες προοπτικές αλλού, είναι συχνά όσοι διαθέτουν υψηλό μορφωτικό επίπεδο και ισχυρές γλωσσικές δεξιότητες. Ιδιαίτερα, το 30-39% των επαγγελματιών στον τομέα της πληροφορικής, των οικονομικών και των επιχειρήσεων εμφανίζει σκέψεις μετανάστευσης, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας. Αυτή η τάση παρατηρείται έντονα και στον χώρο της υγείας και θεωρείται παράγοντας που επιβαρύνει το μελλοντικό εργασιακό τοπίο της χώρας.

Οι λόγοι πίσω από την πρόθεση αποχώρησης

Οι αιτίες διαφοροποιούνται ανάλογα με τον επόμενο προορισμό: οι οικονομικές προοπτικές, η φορολογία, οι κοινωνικές εισφορές, η γραφειοκρατία και, πολύ συχνά, εμπειρίες διακρίσεων επηρεάζουν όσους επιδιώκουν να μετακινηθούν σε άλλες ανεπτυγμένες χώρες. Όσοι προτιμούν να επιστρέψουν στην πατρίδα τους επικαλούνται οικογενειακούς λόγους.

Ένα ανησυχητικό στοιχείο εντοπίζεται στο γεγονός ότι το ένα τρίτο των μεταναστών δηλώνει πως δεν αισθάνεται αποδεκτό στη γερμανική κοινωνία. Σε αυτό το αίσθημα συμβάλλει και η πολιτική κατάσταση, με τον δημόσιο λόγο να επηρεάζεται από φωνές που τάσσονται υπέρ της σκλήρυνσης της μεταναστευτικής πολιτικής, όπως αποτυπώθηκε και στα πρόσφατα εκλογικά αποτελέσματα.

Αναζητώντας λύσεις για την ανάσχεση της εξόδου μεταναστών

Η γερμανική κυβέρνηση καλείται να ενισχύσει τα κίνητρα παραμονής, αντιμετωπίζοντας θεσμικά τη γραφειοκρατία, προωθώντας την ψηφιοποίηση και εξετάζοντας τη φορολογική ελάφρυνση. Παράλληλα, επιβάλλεται η βελτίωση του κοινωνικού κλίματος ώστε οι μετανάστες να αισθανθούν ουσιαστικά αποδεκτοί.

Ενδεικτικά, η πρόταση της CDU για την παροχή κινήτρων παραμονής στους απόφοιτους ιατρικής, μέσω της υποχρεωτικής υπηρεσίας σε δημόσιες δομές, υποστηρίχθηκε από το αρμόδιο Υπουργείο Υγείας. Όπως δήλωσε ο υποργός Τίνο Ζόργκε, «ποντάρουμε στο να κρατήσουμε τους νέους γιατρούς στη χώρα και όχι να τους βλέπουμε να φεύγουν».

