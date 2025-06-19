Ο τυφώνας Έρικ, που διασχίζει τον Ειρηνικό Ωκεανό, ενισχύθηκε στην κατηγορία 4 της πεντάβαθμης κλίμακας Σαφίρ-Σίμσον καθώς πλησιάζει τις νοτιοδυτικές ακτές του Μεξικού.

Ο Έρικ συνοδεύεται από «δυνητικά καταστροφικούς ανέμους» και μπορεί να προκαλέσει «πιθανόν θανατηφόρες ξαφνικές πλημμύρες σε ορισμένους τομείς του νότιου Μεξικού», σύμφωνα με το αμερικανικό κέντρο έγκαιρης προειδοποίησης για τυφώνες και κυκλώνες (NHC), με έδρα το Μαϊάμι.

Ο εξαιρετικά επικίνδυνος τυφώνας κατευθύνεται προς τις νοτιοδυτικές ακτές του Μεξικού με ανέμους που ενδέχεται να φτάσουν τα 230 χιλιόμετρα την ώρα.

Ο Έρικ αναμένεται να φτάσει στο Μεξικό τη νύκτα της Τετάρτης προς Πέμπτη, τοπική ώρα, κάπου μεταξύ των πολιτειών Οαχάκα και Γκερέρο.

BREAKING: Hurricane #Erick has clinched sustained winds of 145 MPH and a minimum pressure of 939 MBAR, making him a potentially catastrophic CATEGORY 4 Hurricane.



This MONSTER storm is now threatening to become one of the strongest landfalling Pacific Hurricanes in Mexico’s… pic.twitter.com/W9tFIYQf8m — Backpirch Weather (@BackpirchCrew) June 19, 2025

Η πρόεδρος του Μεξικού Κλαούντια Σέινμπαουμ συνέστησε στους κατοίκους να προστατευθούν παραμένοντας στα σπίτια τους, «μείνετε όλοι μαζί, οικογενειακώς», τόνισε σε βίντεο που ανήρτησε στο Χ.

Επίσης, η μεξικανική κυβέρνηση έχει θέσει σε ετοιμότητα εκατοντάδες στρατιωτικούς και μέλη της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Ηλεκτρισμού (CFE).

Οι αρχές κάλεσαν τους κατοίκους των παραθαλάσσιων περιοχών Πουέρτο Εσκοντίντο και Ακαπούλκο – το οποίο επλήγη σφοδρά από τον τυφώνα κατηγορίας 5 Ότις τον Οκτώβριο 2023 - να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.

Εξάλλου ζήτησαν από τους πολίτες να αποφεύγουν τις μη απαραίτητες μετακινήσεις μετά τις 20:00, ενώ τα σούπερ μάρκετ θα κλείσουν στις 18:00.

This is Zihuatanejo, Guerrero state in Mexico at the moment. Hurricane Erick hasn't even arrived yet....pic.twitter.com/pYQXen0Ls9 — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) June 19, 2025

O Έρικ απειλεί να γίνει ένας από τους ισχυρότερους τυφώνες του Ειρηνικού στην ιστορία του Μεξικού, που θα χτυπήσει την ξηρά.

Το Πουέρτο Εσκοντίντο, μια πόλη με 30.000 κατοίκους και πολλούς ξένους τουρίστες, μοιάζει να είναι πιο κοντά στο μάτι του τυφώνα, όπου οι άνεμοι είναι ισχυρότεροι και η βροχόπτωση πιο έντονη.

Τα εστιατόρια έχουν ήδη κλείσει παρά την παρουσία τουριστών, ενώ στις περιοχές που αναμένεται να πληγούν από τον τυφώνα τα μαθήματα στα σχολεία έχουν να ανασταλεί και τα λιμάνια έχουν κλείσει.

Τον Οκτώβριο του 2023 το Ακαπούλκο καταστράφηκε από τον τυφώνα Ότις, ο οποίος έφτασε ως την ύψιστη κατηγορία 5. Τουλάχιστον 50 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 30 θεωρούνται αγνοούμενοι, σύμφωνα με τις μεξικανικές αρχές.

Το Ακαπούλκο επλήγη και από τον τυφώνα Τζον, κατηγορίας 3, τον Σεπτέμβριο του 2024, με αποτέλεσμα τουλάχιστον 15 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

