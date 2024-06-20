Ισημερινός: Διακοπή της ηλεκτροδότησης σε «εθνική κλίμακα»

Ο Ισημερινός υπέστη χθες Τετάρτη το απόγευμα (τοπική ώρα) διακοπή της ηλεκτροδότησης για τουλάχιστον μια ώρα σε «εθνική κλίμακα», εξαιτίας σοβαρού προβλήματος στο δίκτυο διανομής, ανακοίνωσε ο υπουργός Ενέργειας Ρομπέρτο Λούκε.

«Υπάρχει βλάβη στο δίκτυο που προκάλεσε διαδοχικές αποσυνδέσεις, συνεπώς δεν έχουμε ηλεκτροδότηση σε όλη τη χώρα», ανέφερε ο κ. Λούκε μέσω X, δίχως να δώσει περισσότερες εξηγήσεις.

Η διακοπή του ρεύματος κατέλαβε εξαπίνης τους κατοίκους του Ισημερινού, ειδικά κατοίκους της πρωτεύουσας Κίτο και των επιβατών του μετρό, περί τις 15:20 (τοπική ώρα· 23:20 ώρα Ελλάδας). Η ηλεκτροδότηση άρχισε να αποκαθίσταται σταδιακά, στη μια συνοικία μετά την άλλη, μια ώρα μετά τη βλάβη, τουλάχιστον στο Κίτο, πόλη περίπου τριών εκατομμυρίων κατοίκων, διαπίστωσαν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου.

«Το συμβάν πρέπει να είναι πολύ σημαντικό» δεδομένου ότι επηρέασε ακόμη και «το μετρό του Κίτο», που χρησιμοποιεί «αυτόνομο σύστημα», σχολίασε επίσης μέσω X ο Πάβελ Μουνιός, ο δήμαρχος της πρωτεύουσας.

Το μετρό παρέλυσε, καθιστώντας αναγκαία την εσπευσμένη απομάκρυνση χιλιάδων επιβατών. Δημοτικοί υπάλληλοι στάλθηκαν εσπευσμένα σε ρόλο τροχονόμων σε διασταυρώσεις δρόμων, εν μέσω κυκλοφοριακού χάους, καθώς το σύστημα των φωτεινών σηματοδοτών τέθηκε επίσης εκτός λειτουργίας.

Κυκλοφοριακό χάος επικράτησε και στη Γουαγιακίλ, μεγάλο λιμάνι στις ακτές στον Ειρηνικό, μετέδωσε ανταποκριτής του AFP, σύμφωνα με τον οποίο πολλοί παγιδεύτηκαν σε ανελκυστήρες σε κτίρια γραφείων και πολυκατοικίες.

Το τραμ στην Κουένκα, πόλη στο νότιο τμήμα της χώρας, σταμάτησε να λειτουργεί.

Το εύρος της βλάβης δεν είναι ακόμη σαφές επακριβώς. Ο υπουργός Ενέργειας Λούκε αναμενόταν να παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου.

Τον Απρίλιο, ο Ισημερινός υπέστη επίσης διακοπές ρεύματος –ήταν πάντως προγραμματισμένες–, διάρκειας ως ακόμη και 13 ωρών, εξαιτίας της παρατεταμένης ξηρασίας, καθώς το επίπεδο στους ταμιευτήρες υδροηλεκτρικών μονάδων υποχώρησε στο ελάχιστο όριο, καθώς και εξαιτίας της παλαιότητας των υποδομών, σύμφωνα με τις αρχές. Οι διακοπές σταμάτησαν τον Μάιο, όταν άρχισαν βροχές.

Τη χώρα έπληξε από το σαββατοκύριακο κύμα κακοκαιρίας, που προκάλεσε κατολίσθηση εξαιτίας της οποίας έχασαν τη ζωή τους 17 άνθρωποι και τραυματίστηκαν άλλοι 19.

Η καταστροφή είχε αποτέλεσμα να ανασταλεί η λειτουργία του ιδιωτικού πετρελαιαγωγού OCP, με τη διαχειρίστρια να επικαλείται force majeure (ανωτέρα βία).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

