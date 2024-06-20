Ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν αφίχθη στο Βιετνάμ από τη Βόρεια Κορέα, όπου υπέγραψε συμφωνία στρατηγικής σύμπραξης με τον Κιμ Γιονγκ Ουν.

Το αεροσκάφος του Πούτιν προσγειώθηκε στο διεθνές αεροδρόμιο του Ανόι και τον ισχυρό άνδρα του Κρεμλίνου υποδέχθηκε ο αντιπρόεδρος της βιετναμέζικης κυβέρνησης Τραν Χονγκ Χα. Είναι η πρώτη επίσκεψη του Βλαντίμιρ Πούτιν στο Βιετνάμ από το 2017 και η πέμπτη συνολικά σε αυτήν τη χώρα της νοτιοανατολικής Ασίας.

Σε άρθρο γνώμης που δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα του Κομμουνιστικού Κόμματος του Βιετνάμ, με αφορμή την επίσκεψή του, ο ισχυρός άνδρας του Κρεμλίνου επαίνεσε την ηγεσία της χώρας για την υποστήριξή της σε μια ρεαλιστική προσέγγιση για «την επίλυση της κρίσης» στην Ουκρανία.

Το Βιετνάμ που προσπαθεί να εφαρμόσει την αποκαλούμενη «διπλωματία μπαμπού» – μια ευέλικτη εξωτερική πολιτική με απώτερο σκοπό να διατηρήσει καλές σχέσεις με τις παγκόσμιες δυνάμεις – απέφυγε να καταδικάσει τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

