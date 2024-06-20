Οι ΗΠΑ κατέστρεψαν ναυτικά drones και εγκαταστάσεις των Χούθι της Υεμένης

Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι χθες Τετάρτη κατέστρεψαν «χερσαίο σταθμό ελέγχου» (σ.σ. drones), «κόμβο διοίκησης και ελέγχου» σε περιοχές ελεγχόμενες από τους Χούθι στην Υεμένη, καθώς και δυο μη επανδρωμένα σκάφη επιφανείας (USVs) στην Ερυθρά Θάλασσα.

Κρίθηκε πως τα συστήματα αυτά «ήγειραν άμεση απειλή», ανέφερε μέσω X το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για τη Μέση Ανατολή (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση»).

Οι Χούθι, σύμμαχοι του Ιράν που ελέγχουν μεγάλο μέρος της βόρειας Υεμένης, εξαπολύουν από τον Νοέμβριο επιθέσεις εναντίον πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα και στον Κόλπο του Άντεν, ζώνες στρατηγικής σημασίας για το παγκόσμιο εμπόριο, λέγοντας πως δρουν σε ένδειξη «αλληλεγγύης» με τους Παλαιστίνιους στη Λωρίδα της Γάζας, θύλακο που πολιορκείται από το Ισραήλ, σε πόλεμο με τη Χαμάς από την 7η Οκτωβρίου. Οι τουλάχιστον 70 επιθέσεις τους έχουν βυθίσει δυο πλοία κι έχουν σκοτώσει τρεις ναυτικούς. Τρίτο σκάφος έχει καταληφθεί από τους μαχητές τους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.